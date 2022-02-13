Đỗ Thị Hà được Missosology đánh giá cao khi lọt top 12 cùng những đại diện nặng ký như Venezuela, Philippines, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Puerto Rico trước thềm chung kết Miss World.

Sau khi chung kết tạm hoãn vì nhiều thí sinh mắc Covid, Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021 đang tiến gần hơn đến đêm chung kết sẽ diễn ra vào 16/3/2022 (giờ địa phương). Chiều 13/2, Missosology tung ra bảng dự đoán top 12, đại diện được đánh giá cao nhất là Venezuela. Top 5 lần lượt là Philippines, Bờ Biển Ngà, Cameroon, Puerto Rico.

Đỗ Thị Hà nằm trong top 12 trong bảng dự đoán của Missosology.

Trong danh sách Top 12, đại diện Việt Nam - Đỗ Thị Hà cũng được giới chuyên gia Missosology đánh giá cao. Đây cũng có thể xem là một tín hiệu vô cùng đáng mừng bởi chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Đỗ Thị Hà sẽ chính thức trở lại Puerto Rico để chinh chiến với 39 thí sinh khác sau hành trình dang dở tại Miss World 2021.

Hoa hậu 10X xuất ngoại từ 20/11/2021, tới Puerto Rico tham gia cuộc thi Miss World - Hoa hậu thế giới 2021. Sau gần 1 tháng thi đấu, đến ngày chung kết cuộc thi bất ngờ bị hoãn vì có nhiều thí sinh mắc Covid-19. Ngay sau đó, các thí sinh được về nước, chờ thông báo chính thức về ngày tổ chức chung kết, những ai dương tính Covid-19 tại cuộc thi, họ sẽ phải ở Puerto Rico điều trị cho khỏi rồi mới rời đi.

Thời điểm đó, Đỗ Thị Hà có xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, khi bay sang Mỹ, cô bất ngờ nhiễm Covid-19 và phải ở lại chữa trị.

Cụ thể, ngày 23/12, Đỗ Thị Hà thông báo có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Rạng sáng ngày 6/1 (theo giờ Việt Nam), Hoa hậu Đỗ Thị Hà thông báo tình hình sức khỏe sau nửa tháng chữa Covid-19 ở Mỹ. Hiện, cô đã về Việt Nam.

Ngày 22/12/2021, BTC Miss World cũng đã chính thức phát đi thông báo về lịch trình chung kết mùa giải 2021. Theo đó, chung kết Miss World 2021 được ấn định diễn ra vào 16/3/2022, tại Puerto Rico. Như vậy, tới giữa tháng 3, Đỗ Hà sẽ quay lại Puerto Rico tham dự chung kết Miss World.

Gặp trục trặc trong phần thi phụ, Đỗ Thị Hà có nguy cơ vuột mất tấm vé lọt thẳng Top 12 Miss World 2021 Là nàng hậu có hành trình chinh chiến gian nan nhất tại Miss World, mới đây Đỗ Thị Hà lại khiến fan hâm mộ lo lắng khi gặp sự cố trong phần thi phụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-thi-ha-duoc-missosology-du-doan-lot-top-12-tai-miss-world-2021-lieu-co-lam-nen-chuyen-nhu-thuy-tien-449879.html