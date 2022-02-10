Gặp trục trặc trong phần thi phụ, Đỗ Thị Hà có nguy cơ vuột mất tấm vé lọt thẳng Top 12 Miss World 2021

Là nàng hậu có hành trình chinh chiến gian nan nhất tại Miss World, mới đây Đỗ Thị Hà lại khiến fan hâm mộ lo lắng khi gặp sự cố trong phần thi phụ.

Trước thềm chung kết Miss World 2021, do tình hình dịch bệnh căng thẳng nên đêm vinh danh đại diện xuất sắc nhất tại đấu trường nhan sắc này đã bị hoãn lại. Đỗ Hà và nhiều thí sinh khác đành trở về nước và theo dự kiến sẽ quay trở lại Puerto Rico để dự đêm Chung kết vào ngày 16/3 tới đây. Đỗ Thị Hà sẽ quay trở lại Puerto Rico để tham dự đêm chung kết Miss World đã bị hoãn trước đó Hiện tại, đại diện Việt Nam đã xuất sắc lọt vào Top 40 mặc dù trước đó chưa từng thắng giải phụ nào, trong khi đó Miss World – Hoa hậu Thế giới là cuộc thi tính điểm dựa trên những phần thi phụ. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà vừa gây lo lắng khi thông báo gặp sự cố, có nguy cơ mất vé vào thẳng top 12 chung cuộc khi gặp sự cố với phần thi phụ Digital Media Challenge (Thử thách truyền thông).

Đỗ Thị Hà thông báo gặp sự cố kỹ thuật trong phần thi phụ Digital Media Challenge Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nàng hậu Gen Z cho biết mình gặp lỗi kỹ thuật trên trang chủ chính thức của Miss World 2021. "Có một tin không may đó là quá trình tạo tài khoản của Hà trên website gặp trục trặc cho nên mình vẫn chưa thể đăng tải nội dung lên như dự kiến", Đỗ Hà chia sẻ. Được biết, nếu thắng phần thi thử thách truyền thông này, Đỗ Thị Hà sẽ xuất sắc giành được tấm vé lọt thẳng Top 12 trong đêm chung kết. Đây là một cơ hội rất lớn và các fans đang cổ vũ, động viên Đỗ Thị Hà thể hiện hết mình trong phần thi này. Vì sự cố kỹ thuật lần này, không ít người cảm thấy lo lắng cho kết quả của nàng hậu gốc Thanh Hóa.

Nhiều người lo lắng nàng hậu gốc Thanh Hóa sẽ vuột mất cơ hội lọt Top 12 chung cuộc Tiêu chí mà Ban giám khảo sẽ xem xét để chọn ra người giành chiến thắng trong phần thi Digital Media Challenge đó là tính độc đáo, chất lượng, tần suất của các bài đăng, nội dung, thiết kế trang web và khả năng quảng bá trang web mới thông qua tất cả các kênh truyền thông và mạng xã hội. Một số yêu cầu mà BTC dành cho các thí sinh trong phần thi này đó là phải làm nổi bật những nét độc đáo, lịch sử, kiến ​​trúc và vẻ đẹp tự nhiên của Puerto Rico. Ban giám khảo cũng đánh giá cao việc thí sinh sẽ dựng các video. Việc chỉnh sửa và xuất bản video cũng như hình ảnh sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự sáng tạo của các thí sinh. Mỗi một thí sinh sẽ được cung cấp một đường link để tham gia quảng bá về cuộc thi tới người hâm mộ trong phần thi thử thách truyền thông này Ban giám khảo cũng đề cao khả năng kể chuyện và tương tác với người hâm mộ của các thí sinh. Họ khuyến khích các thí sinh hãy kêu gọi những người hâm mộ, theo dõi mình trên các nền tảng mạng xã hội như Mobstar, Twitter, Instagram, Facebook hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác truy cập vào trang web cá nhân của thí sinh. Theo Ban giám khảo, điểm mấu chốt để các thí sinh thành công trong phần thi này đó là việc những khán giả và người theo dõi các thí sinh có thực sự quan tâm đến dự án của họ để tham gia và quay trở lại trang web của các thí sinh hay không. Nhiều fan hâm mộ gửi lời động viên tới Đỗ Hà, hy vọng cô giữ vững tinh thần cho đêm chung kết sắp tới Người đẹp Gen Z cho biết ban tổ chức cuộc thi đang giúp cô khắc phục sự cố, kết quả cuối cùng sẽ do ban giám khảo chấm điểm và quyết định. Vì đây là sự cố ngoài ý muốn nên khán giả vẫn không quên gửi lời động viên, trấn an để Đỗ Hà giữ tinh thần tốt nhất để chinh chiến.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc khéo vì diện nguyên 'cây' đen đi chúc Tết Chúc Tết đầu năm vui vẻ là thế, Đỗ Thị Hà lại bị netizen nhắc nhở chỉ vì diện nguyên set đồ “all black” khi muốn thể hiện phong cách của riêng mình.

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