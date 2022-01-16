Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói lại ồn ào “hất tay” Đỗ Thị Hà khỏi eo mình, vẫn còn ám ảnh vì điều này

Sau một thời gian, drama này có vẻ đã lắng xuống, thế nhưng người đẹp 26 tuổi vẫn còn nỗi ám ảnh tâm lý khi liên tục chịu chỉ trích, bàn tán từ cư dân mạng. Vì vụ việc này, mỗi một hành động, lời nói, ánh mắt của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bên cạnh các đàn em khác sau này cũng luôn bị 'soi tới từng lỗ chân lông'.

Hồi tháng 9/2021, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Thị Hà bất ngờ vướng vào lùm xùm gây ra tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc netizen soi Đỗ Mỹ Linh có hành động không thân thiện, như cố tình hất tay đàn em ở sự kiện. Sau đó, cả hai đã lên tiếng giải thích rằng đây chỉ là đang đùa giỡn, nhưng drama này vẫn khiến nhiều người quy chụp Đỗ Mỹ Linh “ma cũ bắt nạt ma mới”.

Mới đây, trên sóng livestream, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã hiếm hoi bộc bạch nỗi lòng sau nhiều thị phi 'từ trên trời rơi xuống'. “Nhiều lúc thấy mọi người kiểu bị tiêu cực quá, cũng buồn nhưng mà chẳng biết giải thích sao vì những câu chuyện như thế không có thật. Giải thích mọi người nói mà không giải thích mọi người cũng nói. Nên thôi... Thật ra ban đầu Linh nghĩ những câu chuyện đó kiểu rất là nhỏ, không nghĩ câu chuyện lại đi xa như thế.

Đỗ Mỹ Linh vẫn còn "để bụng" những lời đàm tiếu về mình sau vụ việc hất tay đàn em tại sự kiện

Qua những dòng bộc bạch này, không khó để nhận ra Đỗ Mỹ Linh vẫn còn e dè khi nhắc đến “miss hất tay”, “ma cũ bắt nạt ma mới” hay bị cư dân mạng bàn tán rằng nàng hậu có thái độ không hay, chảnh chọe.

Trên thực tế, khi 'drama hất tay' vừa bùng nổ trên mạng xã hội, nàng hậu từng lên tiếng bác bỏ tin đồn 'bằng mặt không bằng lòng' với đàn em một lần. Chính Hoa hậu Đỗ Thị Hà khi livestream cùng "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung và Đỗ Mỹ Linh từ Mỹ cũng “ba mặt một lời” với nhau và khẳng định rằng: "Hà với chị Linh có mối quan hệ tốt đẹp. Bọn mình không nghĩ rằng mọi người xem thì lại nghĩ sang một câu chuyện khác".

Trước đây, Đỗ Mỹ Linh cũng đã đăng đàn giải thích sự việc một lần nhưng nhiều netizen vẫn không bỏ qua cho cô

Đỗ Mỹ Linh cho biết mối quan hệ hiện tại của cô với Đỗ Hà rất thân thiết chứ không có lục đục gì cả, người đẹp cũng cho biết thêm, khi Đỗ Thị Hà về nước, cô sẽ đến đón: "Hai chị em sẽ ôm hôn nhau thắm thiết. Có hẹn rồi, chỉ cần em bé về Việt Nam được thôi”.

Tính từ khi đăng quang Hoa hậu đến nay đã là gần 6 năm, song chưa bao giờ Đỗ Mỹ Linh đối đầu với nhiều thị phi đến thế. Mới đây, Đỗ Mỹ Linh lại tiếp tục bị cư dân mạng cho rằng có biểu cảm gượng gạo, sượng trân khi bị Hoa hậu Thùy Tiên hỏi: "Tại sao trước kia chưa làm hoa hậu không thấy tặng quà mà giờ mới tặng?".

"Họa từ trên trời rơi xuống", Đỗ Mỹ Linh tặng quà cho Thùy Tiên cũng bị Tân Miss Grand "vặn vẹo" ngay khiến nhiều người hiểu lầm

Trong khi Đỗ Mỹ Linh chưa lên tiếng về đoạn clip gây tranh cãi này thì Thùy Tiên chia sẻ với chúng tôi: "Chị em chơi với nhau lâu rồi, nên cà khịa cho vui thôi. Không ngờ mọi người nghĩ sâu xa quá". Miss Grand International 2021 cũng nói thêm, mọi người thấy vui nên mới quay clip và đăng lên mạng trêu fan, không ngờ cuối cùng lại dẫn đến ồn ào không đáng có. Ở phần bình luận, netizen bày tỏ thông cảm với những công kích ác ý, vô cớ mà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã phải chịu.