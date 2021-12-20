Đỗ Mỹ Linh '3 mặt 1 lời' nói thẳng về vụ 'ma cũ bắt nạt ma mới' hất tay đàn em, thái độ Đỗ Hà ra sao?

Thời gian vừa qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ nhận về cho mình danh hiệu “Miss hất tay” và kèm theo đó là hàng ngàn lời chỉ trích. Lý do là bởi trên MXH bất ngờ lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh hất tay Đỗ Thị Hà tại một sự kiện. Không chỉ 1 lần, netizen còn soi ra được nàng hậu có đến 2 - 3 lần “hất tay” đàn em trong các sự kiện khác nhau, làm dấy lên nghi vấn Đỗ Mỹ Linh đang “ma cũ bắt nạt ma mới”.

Khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh bị cho rằng đang có thái độ chảnh chọe, hất tay đàn em Đỗ Thị Hà tại sự kiện.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện trực tiếp với Đỗ Thị Hà và “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung, Đỗ Mỹ Linh đã lần đầu nói chuyện thẳng thắn với đàn em về vấn đề trên. Theo đó, nàng hậu vui vẻ giải thích: “Eo ôi, lúc đó Đỗ Hà chạm vào eo của em rồi còn đùa giỡn cù nhột, em bị hết hồn nên mới vội bỏ tay em ấy ra. Sau đó em không hiểu có 1 trang nào đó rất tiêu cực, cố tình cắt ngay đoạn em bỏ tay Hà ra rồi bảo em là hất tay. Em thề luôn cái hôm em mặc đầm khoét eo là tụi em đang giỡn”

“Hôm sau, đến clip mặc áo dài, em không hề biết có cái khoảnh khắc đó diễn ra luôn. Em không hiểu vì sao mọi người đào lên nói em hất tay, chấn động. Có ai đó cố tình đẩy câu chuyện sang một hướng khác, mọi người vào nói em quá trời. Ai cũng kêu em vào giải thích nhưng em không biết phải giải thích sao cho những việc mình không biết”. - Đỗ Mỹ Linh nói thêm.

Trong 1 sự kiện sau đó, Đỗ Mỹ Linh cũng bị soi động tác như hất tay Đỗ Hà.

Về phía Đỗ Thị Hà, thái độ của nàng hậu trước câu trả lời của đàn chị cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Dù cũng lên tiếng thừa nhận đã giỡn nhây với Đỗ Mỹ Linh thế nhưng, nụ cười của Đỗ Thị Hà trong đoạn nói chuyện được netizen cho rằng đang “cố gắng cười gượng”. Nàng hậu cũng không mấy quan tâm đến những lời giải thích của Đỗ Thị Hà mà chỉ cười cho qua chuyện và tập trung trang điểm.

Đỗ Mỹ Linh nói chuyện trực tiếp cùng Đỗ Thị Hà

Người đẹp được cho là cười gượng cho qua chuyện.

“Nhiều khi tính em tưng tửng, em hay đùa mọi người. Hà và chị Linh vẫn có mối quan hệ rất bình thường và tốt đẹp. Và những cái hành động như thế bọn mình lại không nghĩ rằng mọi người xem lại đẩy nó sang một câu chuyện khác” - Đỗ Thị Hà nói.

Trước đó, đích thân Đỗ Mỹ Linh đã viết tâm thư giải thích khi bị nói bắt nạt Đỗ Hà (Ảnh chụp màn hình)

Sau cùng, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung đã đưa ra hướng giải quyết cho hai nàng hậu họ Đỗ. Theo đó, trên sóng livestream, bà Phạm Kim Dung cho biết sẽ tổ chức một sự kiện cho cả hai nàng hậu có dịp gặp nhau để có thể ôm eo, thể hiện tình cảm chị em thân thiết nhằm dập tan tin đồn "ma cũ bắt nạt ma mới".