Đỗ Mỹ Linh '3 mặt 1 lời' nói thẳng về vụ 'ma cũ bắt nạt ma mới' hất tay đàn em, thái độ Đỗ Hà ra sao?

Hậu trường 20/12/2021 13:59

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với Hoa hậu Đỗ Thị Hà về tình huống được cho là cô hất tay đàn em. Thái độ người đẹp Thanh Hóa trong cuộc nói chuyện lập tức nhận được nhiều sự chú ý.

Thời gian vừa qua, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh bất ngờ nhận về cho mình danh hiệu “Miss hất tay” và kèm theo đó là hàng ngàn lời chỉ trích. Lý do là bởi trên MXH bất ngờ lan truyền một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh hất tay Đỗ Thị Hà tại một sự kiện. Không chỉ 1 lần, netizen còn soi ra được nàng hậu có đến 2 - 3 lần “hất tay” đàn em trong các sự kiện khác nhau, làm dấy lên nghi vấn Đỗ Mỹ Linh đang “ma cũ bắt nạt ma mới”.

Đỗ Mỹ Linh '3 mặt 1 lời' nói thẳng về vụ 'ma cũ bắt nạt ma mới' hất tay đàn em, thái độ Đỗ Hà ra sao? - Ảnh 1

Mới đây, trong cuộc trò chuyện trực tiếp với Đỗ Thị Hà và “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung, Đỗ Mỹ Linh đã lần đầu nói chuyện thẳng thắn với đàn em về vấn đề trên. Theo đó, nàng hậu vui vẻ giải thích: “Eo ôi, lúc đó Đỗ Hà chạm vào eo của em rồi còn đùa giỡn cù nhột, em bị hết hồn nên mới vội bỏ tay em ấy ra. Sau đó em không hiểu có 1 trang nào đó rất tiêu cực, cố tình cắt ngay đoạn em bỏ tay Hà ra rồi bảo em là hất tay. Em thề luôn cái hôm em mặc đầm khoét eo là tụi em đang giỡn”

Đỗ Mỹ Linh '3 mặt 1 lời' nói thẳng về vụ 'ma cũ bắt nạt ma mới' hất tay đàn em, thái độ Đỗ Hà ra sao? - Ảnh 2

Khoảnh khắc Đỗ Mỹ Linh bị cho rằng đang có thái độ chảnh chọe, hất tay đàn em Đỗ Thị Hà tại sự kiện.

 “Hôm sau, đến clip mặc áo dài, em không hề biết có cái khoảnh khắc đó diễn ra luôn. Em không hiểu vì sao mọi người đào lên nói em hất tay, chấn động. Có ai đó cố tình đẩy câu chuyện sang một hướng khác, mọi người vào nói em quá trời. Ai cũng kêu em vào giải thích nhưng em không biết phải giải thích sao cho những việc mình không biết”. - Đỗ Mỹ Linh nói thêm.

Đỗ Mỹ Linh '3 mặt 1 lời' nói thẳng về vụ 'ma cũ bắt nạt ma mới' hất tay đàn em, thái độ Đỗ Hà ra sao? - Ảnh 3

Trong 1 sự kiện sau đó, Đỗ Mỹ Linh cũng bị soi động tác như hất tay Đỗ Hà.

 Về phía Đỗ Thị Hà, thái độ của nàng hậu trước câu trả lời của đàn chị cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Dù cũng lên tiếng thừa nhận đã giỡn nhây với Đỗ Mỹ Linh thế nhưng, nụ cười của Đỗ Thị Hà trong đoạn nói chuyện được netizen cho rằng đang “cố gắng cười gượng”. Nàng hậu cũng không mấy quan tâm đến những lời giải thích của Đỗ Thị Hà mà chỉ cười cho qua chuyện và tập trung trang điểm.

Đỗ Mỹ Linh '3 mặt 1 lời' nói thẳng về vụ 'ma cũ bắt nạt ma mới' hất tay đàn em, thái độ Đỗ Hà ra sao? - Ảnh 4
Đỗ Mỹ Linh nói chuyện trực tiếp cùng Đỗ Thị Hà
Đỗ Mỹ Linh '3 mặt 1 lời' nói thẳng về vụ 'ma cũ bắt nạt ma mới' hất tay đàn em, thái độ Đỗ Hà ra sao? - Ảnh 5

Người đẹp được cho là cười gượng cho qua chuyện.

“Nhiều khi tính em tưng tửng, em hay đùa mọi người. Hà và chị Linh vẫn có mối quan hệ rất bình thường và tốt đẹp. Và những cái hành động như thế bọn mình lại không nghĩ rằng mọi người xem lại đẩy nó sang một câu chuyện khác” - Đỗ Thị Hà nói.

Đỗ Mỹ Linh '3 mặt 1 lời' nói thẳng về vụ 'ma cũ bắt nạt ma mới' hất tay đàn em, thái độ Đỗ Hà ra sao? - Ảnh 6

Trước đó, đích thân Đỗ Mỹ Linh đã viết tâm thư giải thích khi bị nói bắt nạt Đỗ Hà (Ảnh chụp màn hình)

 Sau cùng, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung đã đưa ra hướng giải quyết cho hai nàng hậu họ Đỗ. Theo đó, trên sóng livestream, bà Phạm Kim Dung cho biết sẽ tổ chức một sự kiện cho cả hai nàng hậu có dịp gặp nhau để có thể ôm eo, thể hiện tình cảm chị em thân thiết nhằm dập tan tin đồn "ma cũ bắt nạt ma mới".

Đang hát bị khán giả réo 'Nhớ Phi Nhung quá!', phản ứng của Mạnh Quỳnh ra sao?

Đang hát bị khán giả réo 'Nhớ Phi Nhung quá!', phản ứng của Mạnh Quỳnh ra sao?

Tình cảm của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung vẫn chưa nguôi ngoai, người bạn tri kỷ, “người tình sân khấu” của mình hiện giờ đã không thể song ca cùng mình trong các chương trình nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Đỗ Thị Hà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh Đỗ Mỹ Linh hất tay Đỗ Thị Hà

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?