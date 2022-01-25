Đỗ Thị Hà đáp trả thế nào khi vừa về Việt Nam đã bị chê ăn mặc sến súa, bánh bèo

Bị netizen chê bai phong cách thời trang của mình sến súa, bánh bèo khi vừa trở về từ Miss World, nàng hậu Đỗ Hà đã có màn đáp trả rõ ràng.

Sau hành trình sóng gió ở Miss World, sáng ngày 24/1, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng ảnh check in tại quê nhà, hoá ra cô đã âm thầm trở về trong mấy ngày qua. Được biết, hiện Đỗ Hà đã quay trở lại các dự án, công việc tại Việt Nam. Mới đây, trên trang Instagram của mình nàng hậu chia sẻ dòng trạng thái bằng tiếng Anh: “I’m thrilled to back the work” (tạm dịch: “Tôi rất vui vì được trở lại làm việc”) kèm theo một số hình ảnh hoạt động đầu tiên khi trở về Việt Nam.

Đỗ Hà chính thức quay trở lại với các hoạt động tại Việt Nam sau hành trình Miss World đầy sóng gió Có thể thấy, sau thời gian chinh chiến tại cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Nhìn Đỗ Hà có vẻ giảm cân nhưng nhan sắc vẫn giữ phong độ ổn. Sau khoảng thời gian chữa trị Covid-19, Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn giữ được tâm lý thoải mái, rạng rỡ, thần thái và khí chất vẫn toát lên phần nào sang chảnh từ nàng hậu. Nàng hậu vẫn giữ được nhan sắc và phong thái ổn định sau khi dương tính với Covid-19 Chỉ riêng gu ăn mặc, Hoa hậu Việt Nam 2020 bất ngờ bị dân mạng chê "sến súa" dưới phần bình luận. "Sao cứ về Việt Nam là quay trở lại style bánh bèo sến sến thế nhỉ", 1 tài khoản Instagram thẳng thắn nhận xét.

Cụ thể, Đỗ Thị Hà xuất hiện trong chiếc áo trắng cách điệu trễ vai đi kèm cùng chân váy xòe bồng bềnh đồng màu, kết hợp kiểu tóc quấn cao. Xuất hiện trong tạo hình trông có vẻ già dặn và phong cách ăn mặc này, Đỗ Thị Hà nhận về không ít lời chê bai từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, style thời trang của Đỗ Hà lại bị netizen chê là sến sẩm, bánh bèo Trước bình luận này, nàng hậu tỏ ra thoải mái và nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Hehe, hôm nay Hà đi quay cho khách hàng mà". Giữ được phong cách chuyên nghiệp, không nổi giận trước những bình luận chê bai kém duyên, nàng hậu được nhận xét vô cùng tinh tế khi đáp trả netizen. Nàng hậu đáp trả một cách rành mạch, thoái mái khi bị chê gu thời trang "kém sang" Trước đó, Đỗ Thị Hà cũng nhiều lần bị chê một màu khi diện các trang phục sặc sỡ, nhàm chán tại Miss World. Người đẹp Thanh Hoá cũng từng có chia sẻ khi nhận về nhiều lời góp ý cho phong cách ăn mặc của mình: “Hà vẫn đang trong quá trình định hình phong cách của mình nên đôi khi Hà sẽ xuất hiện tại sự kiện với hình ảnh nữ tính dịu dàng những cũng có lúc lại quyến rũ, cá tính.” Trước đó Đỗ Thị Hà cũng thường bị chê bai về phong cách thời trang Tuy nhiên khi ở đất nước cờ hoa, cô thay đổi style và cũng được đánh giá cao hơn Theo thông tin mới nhất từ cuộc thi Miss World, Đỗ Thị Hà đã lọt vào top 40 và theo dự kiến, cô sẽ quay lại Puerto Rico để tham gia đêm Chung kết vào ngày 16/3 tới đây. Được biết Đỗ Thị Hà lọt top 40 tại Miss World 2021, cô sẽ quay trở lại Puerto Rico để tham gia chung kết sắp tới

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói lại ồn ào “hất tay” Đỗ Thị Hà khỏi eo mình, vẫn còn ám ảnh vì điều này Dù “drama hất tay” Đỗ Hà đã lắng xuống khi hai nàng hậu trực tiếp giải thích trên sóng livestream thế nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn còn bị ám ảnh bởi những bình luận tiêu cực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-thi-ha-dap-tra-the-nao-khi-vua-ve-viet-nam-da-bi-che-an-mac-sen-sua-banh-beo-447854.html