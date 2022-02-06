Hoa hậu Đỗ Thị Hà bị nhắc khéo vì diện nguyên 'cây' đen đi chúc Tết

Trong khi ngày mùng 1, Đỗ Hà còn bung xòe với áo dài điệu đà tông hồng ngọt ngào, đầy nữ tính và thanh tú khi ở chùa thì những ngày còn lại người đẹp quay lại với phong cách thời trang chất lừ. Chân dài 10X liên tiếp diện những bộ trang phục "all black", "black&white" không bao giờ lỗi mốt.

Giống nhiều mỹ nhân Việt khác, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cũng về quê Thanh Hóa để sum họp, đoàn tụ bên gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Sau chuỗi ngày bộn bề công việc cùng nhiều sự kiện cuối năm, bông hậu cũng có những phút giây bình yên, thư thái khi đi lễ chùa đầu năm.

Hòa đồng cùng bạn bè cũ, Đỗ Thị Hà vẫn tham gia họp lớp, thăm thầy cô, chúc tết bạn bè và nhận được nhiều lời khen ngợi về nghĩa cử đẹp ngày đầu năm vì khi nổi tiếng vẫn “không quên thầy nghĩa bạn”. Thế nhưng, style “ngầu lòi” của nàng hậu cũng khiến cô bị “nhắc nhở” không ít. Sở hữu chiều cao 1m75 nổi bật, Đỗ Thị Hà luôn chiếm trọn mọi spotlight. Đầu năm mới, nhưng nàng hậu gốc Thanh Hóa lại “chơi” nguyên bộ áo khoác đen, bốt đen, đeo dây chuyền khiến dân tình cho rằng cô “già” trước tuổi.

Tuy nhiên nhiều người cho rằng Đỗ Thị Hà không nên diện đồ đen khi đi chúc Tết

Hơn nữa, theo quan niệm dân gian ta ngày xưa màu đen tượng trưng cho sự u ám và thường được mặc khi đi các đám hiếu... nên nhiều người cho rằng sắc màu này không phù hợp với dịp đầu năm mới. Nên phong cách của Đỗ Thị Hà nhận về không ít ý kiến trái chiều: "Đi chơi Tết mà diện toàn đồ màu đen", "Góp ý chút nhé, bớt dơ tay dơ chân", "Mặc đồ đen đeo nguyên dây chuyền thấy già thật"...

Style all black của nàng hậu nhận về không ít ý kiến trái chiều

Tuy nhiên, ngày nay, giới trẻ lại cực kì chuộng tông màu này vì cho rằng phong cách all black hay black&white không bao giờ là lỗi mốt cả và diện đi bất cứ dịp nào để khẳng định style riêng của mình. Đỗ Thị Hà diện nguyên cây đồ đen tuyền trông như fashionista, bên dưới bài đăng, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng gửi lời khen ngợi đến "gà cưng".