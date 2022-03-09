Thùy Tiên khẳng định không hề ăn mặc 'trái với thuần phong mỹ tục' khi về Việt Nam

Hậu trường 09/03/2022 16:22

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cho biết, đối với những bộ cánh mang hơi hướng gợi cảm bản thân từng mặc tại cuộc thi Miss Grand International 2021, cô chưa một lần diện lại khi trở về Việt Nam.

Chiến thắng của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 vừa rồi vẫn còn khiến cho nhiều người cảm thấy vô cùng vui vẻ và tự hào khi lần đầu tiên trong lịch sử có một người đẹp tại Việt Nam giành chiến thắng tại cuộc thi này. Tuy vậy, những bộ trang phục mà cô từng diện khi dự thi này lại trở thành chủ đề bàn tán cho đến hiện tại.

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Thùy Tiên bị nhiều lời bàn tán do những bộ trang phục gợi cảm của mình trong thời gian cô dự thi trên đất Thái - Ảnh: FBNV

Mới đây, xuất hiện trong chương trình truyền hình Lời Tự Sự, Thùy Tiên có đôi lời chia sẻ về vấn đề trang phục của mình. Cô khẳng định những trang phục mang hơi hướng gợi cảm gây tranh cãi của mình đều được cô diện tại cuộc thi Miss Grand International 2021 diễn ra ở Thái Lan, nhưng khi cô trở về nước, cô chưa từng mặc bất kỳ thứ gì được cho là "không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam".

"Có rất nhiều người bảo là như thế này là không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nhưng những trang phục đó tôi mặc trong lúc dự thi Miss Grand International và tôi đã trở thành hoa hậu.

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải biết chọn trang phục như thế nào ở thời điểm nào. Từ lúc về Việt Nam, tôi cũng không hề mặc bộ trang phục nào quá hớ hênh, phản cảm hết." - Thùy Tiên cho hay.

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Bộ váy gây tranh cãi của Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 - Ảnh: Internet

Cũng trong chương trình này, Thùy Tiên chia sẻ về lý do cô đã không thành công tại đấu trường Miss International dù trước đó đã lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô khẳng định, bản thân cô đã thất bại vì sự "lưng chừng" và không hiểu rõ thế mạnh của chính mình.

"Những năm trước, tôi rất nhạt nhòa đối với mọi người vì tôi không tập trung. Cái gì tôi cũng biết chút chút nhưng tôi không biết mình giỏi nhất cái gì. Cái gì tôi cũng muốn thử thành ra không có gì nên hồn hết.

Đó là lý do mọi người thấy tôi nhạt nhòa và không đạt thành tích tại Miss International 2018. Tôi đi thi theo kiểu ai đặt đâu tôi ngồi đó chứ không có chính kiến, tư duy." - Thùy Tiên bộc bạch.

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Thùy Tiên đã thực hiện nhiều dự án thiện nguyện với tư cách là đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế khi trở về Việt Nam - Ảnh: Internet

Trong vai trò đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Thùy Tiên cho biết hiện tại cô không chỉ tham gia vào kiếm tiền mà còn có những hoạt động thiện nguyện khác. Theo đó, người đẹp tiết lộ hiện cô đã nhận bảo trợ cho 15 trẻ em mồ côi vì covid-19 cho đến khi 18 tuổi, hỗ trợ vốn cho nhiều phụ nữ sau đại dịch, đồng thời đầu tư xây dựng các dự án khu vui chơi cho trẻ tại những khu vực Hồ Nhì, Cao Bằng và Củ Chi.

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Thùy Tiên hiện đã dương tính với Covid-19 và cách ly để điều trị - Ảnh: FBNV

Trong một diễn biến khác, theo Thanh Niên, đại diện của Thùy Tiên vào ngày 8/3 vừa qua đã thông báo rằng người đẹp hiện đã dương tính với Covid-19 và cách ly để điều trị sau khi chuyến bay của cô hạ cánh tại Thái Lan để lên đường công tác tại các nước Châu Mỹ. Người hâm mộ hiện đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cô.

Nổi tiếng là Hoa hậu giỏi tiếng anh, Thùy Tiên bị 'bóc mẽ' lỗi sai cơ bản, lời phản pháo của người đẹp khiến ai cũng bất ngờ

Nổi tiếng là Hoa hậu giỏi tiếng anh, Thùy Tiên bị 'bóc mẽ' lỗi sai cơ bản, lời phản pháo của người đẹp khiến ai cũng bất ngờ

Nhiều người cho rằng Thùy Tiên nổi tiếng giỏi tiếng Anh nhưng vẫn sai chính tả, hoặc nhầm lẫn từ vựng. Tuy nhiên, cô nàng đã lên tiếng xóa bỏ hiểu lầm.

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Từ khóa:   Thùy Tiên Hoa hậu Thùy Tiên Miss Grand International 2021

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