Công khai diện váy đạo nhái, bị 'bóc mẽ' vẫn không chịu xin lỗi, Ngọc Trinh tiếp tục 'được' nhãn hàng 'nhắc khéo', có động thái ví von với một thứ 'không sạch sẽ'?

Mỹ nhân gốc Trà Vinh không có bất kỳ lời xin lỗi nào đến phía NTK hàng 'real' - Ảnh chụp màn hình

Trước thái độ "thách thức" dư luận của phía Ngọc Trinh, nhãn hàng đã có ngay bài đăng mới, nghi "đá xéo" nữ hoàng nội y. Cụ thể, trên tài khoản chính thức của nhãn hàng, bài đăng biển quảng cáo hoành tráng có hình ảnh của 2 chị em Kendall và Kylie mặc chiếc váy hoa oải hương đã được đính kèm 1 lời dằn mặt thâm thuý: "Real things go on billboards fake trash must go back to the garbage" (Tạm dịch: "Hàng thật thì lên biển quảng cáo, còn hàng fake rác rưởi thì phải quay về thùng rác").

Động thái mới của nhãn hàng - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không tag thẳng tên Ngọc Trinh vào bài đăng như trước đó, song CĐM dễ dàng nhận ra chủ nhân của "chiếc váy fake" mà nhãn hàng đá động không ai khác ngoài chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp.