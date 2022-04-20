Công khai diện váy đạo nhái, bị 'bóc mẽ' vẫn không chịu xin lỗi, Ngọc Trinh tiếp tục 'được' nhãn hàng 'nhắc khéo', có động thái ví von với một thứ 'không sạch sẽ'?

Mới đây, ồn ào diện váy đạo nhái của Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận. Mặc dù nhãn hàng đã tag thẳng tên, chỉ trích 'thẳng mặt' nhưng có vẻ như nữ hoàng nội y không mấy bận tâm, chẳng mảy may một lời xin lỗi.

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, đặc biệt là các tín đồ thời trang sau khi chia sẻ khoảnh khắc diện một chiếc đầm tím với những đường cắt xẻ táo bạo tương đồng với mẫu đầm mà người mẫu Kendall Jenner đã mặc trước đó. Chiếc váy thị phi của nữ hoàng nội y 'sao y bản chính' - Ảnh: IGNV Sự việc ngày cầng gay gắt hơn khi nữ hoàng nội y không hề có động thái hối lỗi, thậm chí vẫn giữ những ảnh diện váy "pha ke" trên trang cá nhân Instagram mặc kệ nhãn hàng tag thẳng tên để chỉ trích. Điều này lại càng khiến mỹ nhân gốc Trà Vinh bị mỉa mai không thương tiếc.

Mỹ nhân gốc Trà Vinh không có bất kỳ lời xin lỗi nào đến phía NTK hàng 'real' - Ảnh chụp màn hình Trước thái độ "thách thức" dư luận của phía Ngọc Trinh, nhãn hàng đã có ngay bài đăng mới, nghi "đá xéo" nữ hoàng nội y. Cụ thể, trên tài khoản chính thức của nhãn hàng, bài đăng biển quảng cáo hoành tráng có hình ảnh của 2 chị em Kendall và Kylie mặc chiếc váy hoa oải hương đã được đính kèm 1 lời dằn mặt thâm thuý: "Real things go on billboards fake trash must go back to the garbage" (Tạm dịch: "Hàng thật thì lên biển quảng cáo, còn hàng fake rác rưởi thì phải quay về thùng rác"). Động thái mới của nhãn hàng - Ảnh chụp màn hình Mặc dù không tag thẳng tên Ngọc Trinh vào bài đăng như trước đó, song CĐM dễ dàng nhận ra chủ nhân của "chiếc váy fake" mà nhãn hàng đá động không ai khác ngoài chân dài nhà Vũ Khắc Tiệp.

Trong khi dân tình đang bàn luận sôi nổi về động thái mới nhất của nhãn hàng thì phía nữ hoàng nội y vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào. Ngọc Trinh 'nhởn nhơ', chẳng mảy may nhận lỗi mặc nhãn hàng chỉ trích - Ảnh: Internet Trước chiếc váy tím "mộng mơ" này, Ngọc Trinh cũng vướng lùm xùm khi khoe chiếc gương giá 200 triệu đồng phiên bản "giả trân" nhưng lại tag chính hãng sản xuất vào. Sau khi bị bóc mẽ, cô vội vàng mua lại chiếc gương hàng thật. Nổi tiếng nhưng cũng không kém phần tai tiếng, suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Trinh liên tục hứng chịu gạch đá của dư luận vì những pha vạ miệng, những lần đụng hàng nhưng lại là "phiên bản nhái" khiến dân tình "muối mặt" hộ.

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