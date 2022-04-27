Trọng Hiếu lần đầu kể về chấn thương 'thập tử nhất sinh': Nhiều đoạn xương gãy ngang trong lúc luyện tập, lộ hết ra ngoài

"Tôi từng gặp một chấn thương nặng tới mức thập tử nhất sinh, tưởng chết, không thể qua khỏi" - Trọng Hiếu chia sẻ.

Ca sĩ Trọng Hiếu gây ấn tượng trong lòng khán giả hâm mộ bởi giọng ca nội lực và vũ đạo vô cùng chuyên nghiệp và cuốn hút. Mới đây, tại chương trình Dalat Best Dance Crew 2022 lên sóng, Trọng Hiếu có dịp chia sẻ câu chuyện về nghề nghiệp của anh. Cụ thể, anh cho biết việc nhảy múa chính là đam mê của mình ngay từ thuở bé. Nam ca sĩ khẳng định: "It người biết nhảy múa, ca hát đã cứu mạng tôi một lần. Tôi không thể sống mà không nhảy, nếu không có nhảy múa, sẽ không có Trọng Hiếu trên trái đất này. Tuy nhiên, để thực sự gắn bó với vũ đạo, nhảy múa là một sự đánh đổi và cố gắng không ngừng nghỉ trong bản thân tôi. Ngay từ khi mới còn là cậu bé 9 tuổi, tôi đã từng luyện tập thể lực dưới nhiệt độ âm 2 độ C tại Đức để chuẩn bị cho một cuộc thi nhảy. Thời tiết lúc đó vô cùng khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức.

Tôi tin rằng, cuộc sống thương tất cả mọi người nhưng nó cũng đặt ra cho chúng ta rất nhiều thử thách. Nếu chúng ta xem những thử thách đó là quá sức, tự thương mình vì phải trải qua những chuyện như thế thì sẽ không bao giờ đạt được thành công. Tôi lại cho tất cả khó khăn, thử thách là điều mình thường trong cuộc đời mà tôi phải trải qua". Trọng Hiếu tập luyện tại chương trình Dalat Best Dance Crew 2022 - Ảnh: Internet Tiếp đó, tại chương trình, Trọng Hiếu lần đầu tiết lộ chuyện mình từng gặp chấn thương nặng trong lúc tập nhảy. Anh xúc động vén áo lên để lộ 2 vết sẹo lớn trên cánh tay và cho biết: "Tôi từng gặp một chấn thương nặng tới mức thập tử nhất sinh, tưởng chết, không thể qua khỏi. Xương cánh tay và nhiều đọan xương khác của tôi bị gãy ngang trong lúc luyện tập, từng đoạn xương lộ hết ra ngoài.

Tôi đau đớn không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà rồi tôi cũng vượt qua hết. Với nhảy, việc gặp chấn thương cao hơn các ngành nghề khác nhưng điều quan trọng là bạn phải biết lắng nghe cơ thể của mình. Bạn phải biết những động tác nào có thể thực hiện và phải làm thật đúng cách, đúng kỹ thuật để tránh bị chấn thương. Ngoài ra, tôi khuyên các bạn trẻ phải luôn giữ vững phong độ, tâm lý thoải mái để thể hiện tốt nhất các màn nhảy múa của mình". Trọng Hiếu kể về chấn thương nặng tưởng đâu không qua khỏi khiến người hâm mộ xót xa - Ảnh: Internet Nghe những chia sẻ của Trọng Hiếu, ca sĩ Ali Hoàng Dương cũng nói thêm: "Tôi cũng là một người đam mê nhảy múa giống Trọng Hiếu và từng chịu nhiều đau đớn để có thể theo đuổi được nó. Nghề này không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Tôi từng phải đứng trong phòng thay đồ với không gian khá chật chội để luyện tập hay đang tập thì mưa ướt hết quần áo nhưng vẫn phải tập đến cùng".

Bố ruột của Trọng Hiếu qua đời, sao Việt tiếc thương cho ‘nụ cười’ một thời “Bố hãy về cõi vĩnh hằng thảnh thơi, vui với nụ cười dễ thương của bố. Hiếu và gia đình xin phép dành thời gian để vượt qua sự mất mát này. Cảm ơn tất cả mọi người chia buồn với gia đình Hiếu. Gửi nhiều tình thương cho người", ca sĩ Trọng Hiếu chia sẻ trên trang cá nhân.

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