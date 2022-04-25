Thu Trang gặp chấn thương trong cảnh quay, Tiến Luật lo lắng 'mắng yêu' vợ 'Ăn nhậu cho đã rồi giờ té ngã chấn thương', loạt hành động 'ngôn tình' cho vợ khiến ai cũng 'trầm trồ' ganh tỵ

Thu Trang – Tiến Luật được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành công của làng giải trí Việt. Trong vài năm trở lại đây, Thu Trang chỉ tập trung cho phim ảnh , ít tham gia gameshow truyền hình. Cô ngày càng khẳng định vị trí là một diễn viên, nhà sản xuất "mát tay" với các phim điện ảnh, webdrama, sitcom... thành công. Với Tiến Luật, anh đẩy mạnh công việc kinh doanh riêng bên cạnh vai trò nghệ thuật.

Mới đây, kênh Youtube của diễn viên Thu Trang đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường phim Nghề siêu dễ với sự góp mặt của chính cô. Trong đó, Thu Trang phải thực hiện một cảnh quay khó là múa với dải lụa dài. Cô vừa giơ chân lên nhảy thì bị trượt ngã đập cả người xuống sàn dẫn đến chấn thương.

Nữ diễn viên tỏ ra vô cùng đau đớn. Cô nhăn nhó, nằm vật ra sàn, không cử động được. Nhân viên hậu đài phải vội chạy tới xem Thu Trang ra sao và phát hiện cô bị chấn thương lật sơ mi cổ chân khá nghiêm trọng. Mọi người trong ekip đều tới hỏi han lo lắng cho tình hình của Thu Trang.

Ekip phim lo lắng cho Thu Trang - Ảnh: YTNV

Một lúc sau, Tiến Luật cũng tới xem chấn thương của vợ. Anh còn hỏi xem Thu Trang có cần đi chụp chiếu không nhưng nữ diễn viên từ chối vì cho rằng chấn thương không quá nặng. Anh còn mắng yêu vợ: "Ăn nhậu cho đã rồi giờ té ngã chấn thương".

Tuy tỏ ra hài hước, nhưng Tiến Luật lại bất ngờ bế Thu Trang lên một cách đầy mạnh mẽ để đưa vào phòng nghỉ ngơi khiến cả đoàn phim trầm trồ. Cả hai vừa đi vừa cười đùa thoải mái để không khí đỡ căng thẳng.

Tiến Luật bế Thu Trang vào phòng nghỉ ngơi - Ảnh: YTNV

Diễn viên Huỳnh Phương thấy thế liền thốt lên: "Tôi đang ngồi ăn cơm, thấy Tiến Luật bế Thu Trang, tưởng đâu hai vợ chồng nhà này tình cảm, lãng mạn như hồi mới yêu, làm nũng, nhõng nhẽo nhau. Ai dè nhìn xuống thấy chân Thu Trang bó bột, tôi hoảng quá".

Tiến Luật bảo Thu Trang phải ngâm chân vào đá lạnh để giảm bớt chấn thương nhưng cô sợ đau nên không chịu. Tiến Luật thấy thế liền động viên: "Bây giờ em cứ ngâm chân đi, ngâm một phút anh cho 1 triệu, cứ thế nhân lên".

Thu Trang hoài nghi hỏi lại: "Anh lấy 1 triệu ở đâu ra mà cho em?". Tiến Luật lập tức đổi lại thành: "Vậy thì anh và em cùng thi xem ai ngâm chân lâu hơn. Đứa nào rút chân ra trước đứa đấy thua 5 triệu".

Sau đó, Tiến Luật còn tình cảm để chân Thu Trang gác lên đùi mình cho thoải mái rồi cầm tay vào chân và nói: "Anh sẽ truyền năng lượng cho em hết đau". Anh liên tục nắn bóp chân cho vợ.

Tiến Luật chăm sóc vợ sau chấn thương - Ảnh: YTNV

Những hành động tình cảm của Tiến Luật khiến nhiều khán giả khen ngợi, ngưỡng mộ cho tình cảm của hai vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật.