Giữa nghi vấn 'bày trò' Ốc Thanh Vân mất điện thoại trong buổi ra mắt phim, Thu Trang 'lên tiếng' phân trần 'chỉ là sự cố thôi không chiêu trò gì đâu'

Giữa thông tin đoàn phim bày trò Ốc Thanh Vân bị mất điện thoại, Thu Trang đã lên tiếng phân trần sự việc này.

Tối 21.4, các nghệ sĩ tham dự buổi ra mắt phim Nghề siêu dễ của Thu Trang và Tiến Luật một phen xôn xao khi Ốc Thanh Vân bị móc túi. Ngay sau khi chụp ảnh và rời thảm đỏ, nữ diễn viên cùng ông xã đã tiến xuống khu vực sảnh để giao lưu cùng đồng nghiệp và khán giả. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, chiếc túi của cô bị kẻ gian mở tung và lấy mất chiếc điện thoại. Buổi ra mắt phim 'Nghề siêu dễ' của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật - Ảnh: Đăng Bách Ngay sau đó, ban tổ chức đã liên tục phát thông báo để cảnh giác các nghệ sĩ và những người tham gia họp báo phim. Tuy nhiên, trường hợp của Ốc Thanh Vân không là ngoại lệ. Diễn viên Thu Trang cũng bất bình cho biết trợ lý của cô cũng bị “cuỗm” điện thoại tại sự kiện.

Ốc Thanh Vân bị móc điện thoại tại sự kiện - Ảnh: Internet Nhiều người đã dành sự quan tâm trước sự cố không may mắn này của Ốc Thanh Vân, thậm chí có ý kiến còn cho rằng đây là chiêu trò của nhà sản xuất để tạo sự chú ý cho bộ phim. Trước ý kiến này Thu Trang cũng đã chính thức lên tiếng trả lời. Thu Trang trong buổi ra mắt phim - Ảnh: Internet Thu Trang chia sẻ: "Nói về vấn đề này thì không có chiêu trò gì đâu không ai dám chiêu trò lớn chuyện kiểu này hết á. Cái này chắc là bị bắt thật á, bị tội thật á, cho nên không nghĩ đến chiêu trò. Từ xưa tới giờ bên Trang làm phim chỉ nghĩ tới có cái gì là mình sẽ bám nội dung mình như thế thôi. Chứ mình không chú trọng và chiêu trò nào hết".

Ngoài ra Thu Trang cũng cho biết trợ lý của mình cũng mất điện thoại: "Thì ngày hôm qua đúng là có sự cố thật khi mà Trang ở bên trong chờ đúng giờ ra giao lưu á, có nghe nói là Ốc Thanh Vân bị mất điện thoại thì vừa nghe nói Ốc bị mất điện thoại thì bạn trợ lí của Trang cũng bị mất điện thoại, vô báo. Trang mới nghĩ ủa chết cha rồi phải báo với ban quản lý, thì mình chỉ biết là thông báo thôi vì quá đông không kiểm soát được, mình chỉ nói mọi người ta phải cảnh giác trong những lúc đông người như vậy mà Trang cũng hỏi thăm Ốc tình hình như thế nào thì Ốc cũng có chia sẻ thì Ốc cũng khắc phục được hậu quả ngày hôm qua rồi. Ngay bản thân Trang cũng vậy Trang cũng khắc phục được hậu quả cho bạn trợ lí rồi. Khắc phục luôn rồi , khắc phục liền luôn rồi. Thì đây chỉ là sự cố thôi không chiêu trò gì đâu". Thu Trang phân trần nghi vấn bày trò Ốc Thanh Vân bị móc điện thoại - Ảnh: Internet Như vậy theo chia sẻ của Thu Trang sự việc mất điện thoại của Ốc Thanh Vân không phải chiêu trò và đã được khắc phục.

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