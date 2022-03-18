Dòng bình luận trên trang cá nhân của Ốc Thanh Vân khi nhắc đến cố diễn viên Mai Phương khiến người hâm mộ không khỏi xúc động.

Sau gần 2 năm cố diễn viên Mai Phương qua đời, người thân, đồng nghiệp và bạn bè cũng thường xuyên đăng những kỷ niệm để tưởng nhớ cô trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, mới mẫu, bảo mẫu của bé Lavie - con gái Mai Phương chia sẻ lại loạt ảnh kỷ niệm tròn 1 năm ngày mất của cố diễn viên khiến nhiều người xúc động.

Dưới bài viết, Ốc Thanh Vân bình luận nhờ bảo mẫu ngày 28/3 sắp tới thắp nén nhang giúp vì cô bận quay ở Bến Tre. Ốc Thanh Vân còn "giật mình" cứ nghĩ đàn em vẫn còn sống khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa. Cô tâm sự: "Lạ lùng là, vẫn cảm giác như còn đâu đây. Chỉ là lâu không gặp. Định thần lại mới nhớ ra sự thật đã là vậy rồi".

Ốc Thanh Vân và Mai Phương - Ảnh: Internet

Ốc Thanh Vân chia sẻ về Mai Phương khiến dân tình xúc động - Ảnh: Chụp màn hình

Con gái của Mai Phương hiện đang được chăm sóc rất chu đáo. Theo đó, Bé Lavie đang được 2 người bảo mẫu thân thiết nuôi dưỡng trong lúc chờ Phùng Ngọc Huy hoàn tất thủ tục đưa con sang nước ngoài. Bên cạnh đó, cô bé luôn góp mặt trong những dịp đặc biệt, quan trọng của nhà Ốc Thanh Vân, được nữ diễn viên quan tâm như con gái ruột.

Bảo mẫu và nhà Ốc Thanh Vân luôn chăm sóc bé Lavie - Ảnh: FBNV

Về phía Phùng Ngọc Huy, bố của bé Lavie đã thông báo sẽ chăm sóc con gái. Nam ca sĩ lên kế hoạch về nước đón Lavie sang Mỹ sinh sống và tuyên bố đủ khả năng lo cho con mà không cần đến các khoản quyên góp. Tuy nhiên, đã gần 2 năm trôi qua mà hai bố con vẫn chưa thể gặp mặt vì dịch bệnh và những vướng mắc về thủ tục sang nước ngoài.

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