Thái độ của netizen khi Phương Lê chê Miss Universe 2021 có body như 'mẹ sề'

Hậu trường 18/03/2022 16:56

Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê cho rằng ngoại hình gần đây của Miss Universe 2021 - Harnaaz Sandhu trông như "mẹ sề" và còn có vẻ "dơ dơ".

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Lê đã đăng tải bài viết với nội dung bình phẩm về nhan sắc lẫn gu thời trang gần đây của Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu. Theo đó, cô khẳng định người đẹp Ấn Độ có body như "mẹ sề", "mặt nọng dơ dơ" và thua xa cả cô.

phuong le 1
Bài đăng của Phương Lê về ngoại hình của Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu

"Miss Universe năm nay style kỳ. Như mẹ sề mới đẻ, body thua tui vậy? Gu thời trang thì thấy oải chè ghê cơ. Mập nọng dơ dơ, để bé Kim Duyên đăng quang có khi hợp hơn." - Phương Lê viết.

Dưới bài đăng của Phương Lê, có nhiều người để lại các ý kiến trái chiều nhau. Một số tài khoản đồng ý với cô rằng ngoại hình của Harnaaz Sandhu đã thay đổi khá nhiều so với khi mới đăng quang, tuy vậy vẫn có người bênh vực nàng hậu đến từ Ấn Độ vì chung quy vẻ ngoài của cô thay đổi là do di chứng từ việc chữa bệnh.

phuong le 2
Các bình luận dưới bài đăng của Phương Lê

Theo Dân Trí, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu vừa qua đã giải thích việc bản thân tăng cân khá nhiều là vì cô mang trong mình một căn bệnh hiếm gặp khiến đường ruột của cô không dung nạp gluten (loại protein chính có trong lúa mì và nhiều loại ngũ cốc khác nhau) mang tên Celiac. Căn bệnh này từng khiến người đẹp phải nhập viện chữa trị trong 3 ngày ngay trước khi cuộc thi Miss Universe 2021 diễn ra.

phuong le 3
Universe 2021 Harnaaz Sandhu hiện đã không còn mặc vừa chiếc váy cô diện đêm chung kết cuộc thi nữa

Để điều trị bệnh Celiac, Harnaaz Sandhu đã phải uống nhiều loại thuốc khác nhau, vô tình gây ra tác dụng phụ là cơ thể cô bị tích nước khiến cơ thể trở nên tròn trịa hơn. Bên cạnh đó, do lịch trình công việc dày đặc, Harnaaz Sandhu đã phải ăn nhiều đồ ngọt nhưng không có thời gian luyện tập khiến cân nặng của cô tăng chóng mặt.

phuong le 4
Ngoại hình thay đổi chóng mặt của Miss Universe 2021 được cô giải thích là do tác dụng phụ của việc chữa bệnh

 Ảnh: Chụp màn hình, Internet

Vụ vợ Xuân Bắc, Hoa hậu Phương Lê: Tôi thấy chị quá sai. Hãy xin lỗi và rút kinh nghiệm!

Vụ vợ Xuân Bắc, Hoa hậu Phương Lê: Tôi thấy chị quá sai. Hãy xin lỗi và rút kinh nghiệm!

"Là một bà mẹ 3 con tôi cảm thấy chị quá sai khi mang chuyện con lên mạng", Phương Lê viết.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Lê Miss Universe 2021 Hoa hậu Phương Lê

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?