Thái độ của netizen khi Phương Lê chê Miss Universe 2021 có body như 'mẹ sề'

Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê cho rằng ngoại hình gần đây của Miss Universe 2021 - Harnaaz Sandhu trông như "mẹ sề" và còn có vẻ "dơ dơ".

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Lê đã đăng tải bài viết với nội dung bình phẩm về nhan sắc lẫn gu thời trang gần đây của Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu. Theo đó, cô khẳng định người đẹp Ấn Độ có body như "mẹ sề", "mặt nọng dơ dơ" và thua xa cả cô. Bài đăng của Phương Lê về ngoại hình của Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu "Miss Universe năm nay style kỳ. Như mẹ sề mới đẻ, body thua tui vậy? Gu thời trang thì thấy oải chè ghê cơ. Mập nọng dơ dơ, để bé Kim Duyên đăng quang có khi hợp hơn." - Phương Lê viết.

Dưới bài đăng của Phương Lê, có nhiều người để lại các ý kiến trái chiều nhau. Một số tài khoản đồng ý với cô rằng ngoại hình của Harnaaz Sandhu đã thay đổi khá nhiều so với khi mới đăng quang, tuy vậy vẫn có người bênh vực nàng hậu đến từ Ấn Độ vì chung quy vẻ ngoài của cô thay đổi là do di chứng từ việc chữa bệnh. Các bình luận dưới bài đăng của Phương Lê Theo Dân Trí, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu vừa qua đã giải thích việc bản thân tăng cân khá nhiều là vì cô mang trong mình một căn bệnh hiếm gặp khiến đường ruột của cô không dung nạp gluten (loại protein chính có trong lúa mì và nhiều loại ngũ cốc khác nhau) mang tên Celiac. Căn bệnh này từng khiến người đẹp phải nhập viện chữa trị trong 3 ngày ngay trước khi cuộc thi Miss Universe 2021 diễn ra.

Universe 2021 Harnaaz Sandhu hiện đã không còn mặc vừa chiếc váy cô diện đêm chung kết cuộc thi nữa Để điều trị bệnh Celiac, Harnaaz Sandhu đã phải uống nhiều loại thuốc khác nhau, vô tình gây ra tác dụng phụ là cơ thể cô bị tích nước khiến cơ thể trở nên tròn trịa hơn. Bên cạnh đó, do lịch trình công việc dày đặc, Harnaaz Sandhu đã phải ăn nhiều đồ ngọt nhưng không có thời gian luyện tập khiến cân nặng của cô tăng chóng mặt. Ngoại hình thay đổi chóng mặt của Miss Universe 2021 được cô giải thích là do tác dụng phụ của việc chữa bệnh Ảnh: Chụp màn hình, Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-do-cua-netizen-khi-phuong-le-che-miss-universe-2021-co-body-nhu-me-se-456648.html