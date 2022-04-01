Ốc Thanh Vân bật khóc ngay trên sóng truyền hình khi nghe ước mơ giản đơn của cậu bé 10 tuổi

"Nhiều năm qua con không sống với ba.Lúc ba đi, em con được 2 tuổi, giờ em con 6 tuổi. Lúc trước, con có hỏi mẹ là ba đâu rồi nhưng con thấy mẹ khóc. Con không muốn mẹ khóc nên không dám hỏi lại nữa. Mẹ con giận nên bây giờ không còn nhắc về ba. Con chỉ mong ước có ba giúp mẹ đỡ khổ, giúp mẹ làm việc nhà, để mẹ đi kiếm tiền và chở hai anh em con đi chơi.

Trong số phát sóng mới nhất của chương trình "Điều con muốn nói" với sự dẫn dắt của MC Ốc Thanh Vân, hai anh em Việt Anh (10 tuổi) và Minh Anh (6 tuổi) có những tâm sự khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Cậu bé 10 tuổi chia sẻ:

Nghe lời chia sẻ xúc động của con trai, chị Minh Huế - mẹ của 2 bé cũng tiếp lời: "Hai đứa từ nhỏ không tiếp xúc với nội ngoại nhiều. Ông bà nội mất, ba lại đi rồi. Các con rất thích nhà có đầy đủ người để đỡ vắng vẻ.

Gia đình con chỉ có 3 mẹ con sống nương tựa. Mẹ con mỗi ngày đi giao thịt heo đông lạnh cho các quán cơm. 5 giờ sáng mẹ đi lấy hàng và tự giao đến các điểm. Mỗi ngày, con đều giúp đỡ mẹ các công việc nhà như rửa bát, lau nhà. Nếu mẹ không về kịp, con sẽ thay mẹ nấu cơm cho em gái ăn. Cô em gái nhỏ cũng phụ giúp con làm việc nhà".

Hồi Việt Anh còn nhỏ, con hỏi mẹ ơi ba ở đâu. Tôi nói là ba đi làm xa kiếm tiền nuôi con. Nước mắt tôi rơi, dường như con biết nỗi đau ấy nên đến giờ con không hỏi nữa. Từ khi không có ba, hai con ngoan, hiểu chuyện, tự giác hơn. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi sẽ nấu cơm cho ngày hôm sau và để tủ lạnh. Tôi hướng dẫn các con cách hâm nóng đồ ăn. Đôi lúc, tôi cũng lo lắng nhắc Việt Anh trông em gái, không được đi ra khỏi nhà, luôn nhường nhịn, bao bọc nhau".

Chị Huế xúc động khóc khi kể lại câu chuyện gia đình - Ảnh: Cắt từ clip

Tiếp đó, Việt Anh viết một bức thư nhắn nhủ đến người ba đã từ rất lâu chưa gặp. Dẫu biết ba không quay trở lại nữa nhưng cậu bé cũng muốn gửi nhiều lời đến ba: "Từ ngày con được 3 tuổi, ba để con ở nhà với mẹ và em để đi kiếm tiền ở xa. Người ta nói ba đã bỏ mẹ con. Con mong ba nhận được lá thư này, về với gia đình mình trước đây, cho mẹ đỡ vất vả, cho con có ba như các bạn, được ba đưa rước mỗi ngày, cho gia đình ta có những buổi tối vui vẻ, tụi con được ba chở đi chơi, cười nói như lúc trước. Lúc ba đi, em còn nhỏ không nhớ ba là ai. Con hứa với ba sẽ ngoan và học giỏi. Chúng con luôn yêu ba và mong ba trở về".

Qua những chia sẻ trên, MC Ốc Thanh Vân cũng không kìm được nước mắt, bật khóc ngay trên sóng truyền hình. Cô nói: "Uớc mơ của con là một điều chính đáng mà mọi đứa trẻ đều mong muốn nhưng mà nếu điều đó không thể xảy ra, mẹ vẫn sẽ có cách để yêu thương, bù đắp cho các con, bởi vì trong mẹ là cả một bầu trời mạnh mẽ. Tôi cảm ơn con và gia đình vì những điều tử tế này".