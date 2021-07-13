Vướng thị phi với bà Phương Hằng, Ốc Thanh Vân nổi đóa: 'Dịch bệnh và quá nhiều thứ phải lo toan, xin đừng làm MXH thêm xấu xí'

Hậu trường 13/07/2021 09:28

Nữ diễn viên Ốc Thanh Vân đã lên tiếng về ồn ào bị nghi ngờ đang "cà khịa" bà Nguyễn Phương Hằng.

Mới đây, nữ diễn viên Ốc Thanh Vân đã có bài viết mới trên trang cá nhân nhằm làm sáng tỏ việc bỗng nhiên bị cho rằng đang "cà khịa" bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, đính kèm link về một bài viết có tiêu đề "Ốc Thanh Vân ẩn ý cà khịa bà Phương Hằng, Hiếu Hiền ngay lập tức đá đểu: 'Cẩn thận bị chúng nó oánh", nữ diễn viên lên tiếng "xin" dư luận đừng xuyên tạc đồng thời tag tên người đồng nghiệp Hiếu Hiền vào.

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Nguyên văn bài viết của Ốc Thanh Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Ốc Thanh Vân khẳng định cô và Hiếu Hiền vì thân nhau nên đã bình luận qua lại để đùa vui chứ hoàn toàn "không cà khịa, ẩn ý gì bất kỳ ai". Ngoài ra, nữ diễn viên cũng cho biết mỗi người đều có mặt giỏi trong lĩnh vực của họ, cô không dám có ý kiến hay cười cợt gì. Đồng thời cũng mong mọi người hãy để Facebook là đúng nhiệm vụ kết nối như mục đích ra đời của nó.

"Dịch bệnh và quá nhiều thứ phải lo toan, xin đừng làm mạng xã hội thêm tiêu cực, xấu xí! Anh em thân nhau nên bình luận, đùa vui, hoàn toàn cá nhân. Xin khẳng định là mình không cà khịa, ẩn ý gì bất kỳ ai.

Mỗi người đều có phận sự của mình và ai cũng có mặt giỏi, trong lĩnh vực của họ. Mình không dám có ý kiến, càng không bao giờ dám chê bai, cười cợt hay đả kích ai cả. Mình cảm thấy mình còn yếu kém và so với nhiều người đang lăn xả vào lúc này, mình chưa làm được gì cả. Hãy trả lại sự trong sạch cho Facebook như mục đích ra đời của nó - kết nối mọi người" - trích bài viết của Ốc Thanh Vân.

Được biết, nguyên nhân của ồn ào và cũng là nội dung mà đường link kia nói đến bắt nguồn từ bài đăng của nữ diễn viên được cho là cố ý "nhại lại" cụm từ "quý dị" quen thuộc của bà Phương Hằng theo kiểu mỉa mai. Trùng hợp thay, diễn viên Hiếu Hiền cũng vào bình luận và có ý khuyên Ốc Thanh Vân nên cẩn trọng, tránh rước họa vào thân.

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Bài viết được cho là đang 'nhại lại' từ 'quý dị' của bà Hằng -  Ảnh: Chụp màn hình
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Nội dung đoạn tin nhắn 'gây bão' của hai nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, đường link kia cũng nhắc lại chuyện Hiếu Hiền và ồn ào bài viết "đại gia quỵt nợ" trước đó như một cách để củng cố cho những bằng chứng phía trên rằng cả hai đang hướng vào bà chủ chủ Đại Nam. Nội dung đường link hiện đã được một số hội, nhóm chia sẻ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể nói, sự lên tiếng thẳng thắng của Ốc Thanh Vân hiện tại là cần thiết để tránh những hiểu lầm về sau. Cũng vì vậy, nữ diễn viên nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cư dân mạng. Một số ý kiến đồng tình rằng hiện cô chỉ cần lo cho gia đình là "đủ mệt" rồi.

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