Tóc Tiên bật mí về những 'nỗi khổ' thầm kín, là điều gì mà khiến ai nấy cũng đều xót xa, thương cảm?

Hậu trường 27/04/2022 09:49

Sống trọn với đam mê nghệ thuật đã lâu nhưng Tóc Tiên rất hiếm hoi "than thở" với fan về những nỗi niềm thầm kín của mình.

Bên cạnh cuộc sống viên mãn, hạnh phúc cùng với ông xã Hoàng TouliverTóc Tiên là nữ ca sĩ nổi tiếng có một sự nghiệp thành công với nhiều bản hit làm nên tên tuổi và gây được dấu ấn trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Vì thế, việc nữ ca sĩ đắt show là điều hiển nhiên. Tuy vậy, để luôn giữ hình ảnh đẹp trước mắt công chúng, xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, ấn tượng nhất, Tóc Tiên cũng phải rèn luyện bản thân rất nhiều theo những quy chuẩn của một người nghệ sĩ.

Mới đây, giọng ca Vũ Điệu Cồng Chiêng đã chia sẻ những "nỗi khổ" của cô nói riêng và những nghệ sĩ khác nói chung khi đi hát cũng như trong quá trình hoạt động làm nghề của mình. Có thể nói, Tóc Tiên là nữ ca sĩ chịu khó đầu tư về trang phục, hình ảnh khi biểu diễn hay xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Theo đó, Tóc Tiên tiết lộ phải mặc những bộ trang phục vừa nặng, vừa cồng kềnh, vừa chật, ôm sát người, thậm chí khiến cho nữ ca sĩ khó thở, da thịt cũng bị đỏ rát.

"Dạo gần đây đi diễn vài lần mặc lại đồ cũ mấy năm trước, mình cảm thấy như một cực hình. Không phải do mình mập ra, mà do trước giờ chúng mình đều tự kỷ ám thị về việc phải thật ốm, thật eo ót khi lên sân khấu. Các chất liệu đính kết rất nặng (có những bộ lên tới 10 ký), vải thô ráp cứa vào da thịt khiến lần nào diễn xong cũng đỏ bầm, dây kéo thì siết chặt để tôn eo ngực mông tới mức không thở được (trong khi mình toàn phải vừa hát vừa nhảy). Áp lực toả sáng là có thật, nhưng chắc từ giờ mình phải giao kèo với nhà thiết kế để được 'đẫy đà' theo size của chính mình chứ không theo khuân mẫu nữa". - bà xã Hoàng Touliver than thở.

Tóc Tiên bật mí về những 'nỗi khổ' thầm kín, là điều gì mà khiến ai nấy cũng đều xót xa, thương cảm? - Ảnh 1
Khi đi hát, Tóc Tiên phải diện trang phục vừa nặng lại phải siết body sao cho thật chặt, khiến cô rất khó thở. - Ảnh chụp màn hình

Song song đó, đôi chân Tóc Tiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Do cô "dấn thân" vào con đường nghệ thuật khá sớm, đi hát từ năm 13 - 14 tuổi nên đã phải đồng hành cùng đôi giày cao gót một thời gian dài, khiến cho bắp chân nữ ca sĩ bị giãn tĩnh mạch, từ đó dẫn đến phần đầu gối cũng lệch chứ không còn được thẳng như lúc mới lớn. "Qua 30 thì mỗi lần cao gót nhảy xong là đau thắt lưng, hôm sau tập gym xác định lê lết. Ước gì cao hơn xíu thôi để không phải mang giày cao gót". - giọng ca 8x thẳng thắn chia sẻ.

Tóc Tiên bật mí về những 'nỗi khổ' thầm kín, là điều gì mà khiến ai nấy cũng đều xót xa, thương cảm? - Ảnh 2
Bắp chân của Tóc Tiên bị giãn tĩnh mạch do đi giày cao gót từ bé. - Ảnh chụp màn hình

Cũng do mải mê than thở với fan, bà xã Hoàng Touliver quên luôn việc phải tẩy trang dù đã đi diễn về cả tiếng đồng hồ. Có thể thấy khi nghe những lời tâm sự, than thở của Tóc Tiên, nhiều khán giả sẽ thấu hiểu được phần nào sự vất vả, khó khăn mà các nghệ sĩ đang trải qua để mang tới những sản phẩm nghệ thuật tốt nhất cho công chúng cũng như khẳng định được vị trí của mình trong lòng người hâm mộ.

Tóc Tiên bật mí về những 'nỗi khổ' thầm kín, là điều gì mà khiến ai nấy cũng đều xót xa, thương cảm? - Ảnh 3
Mải mê "kể khổ" với fan, nữ ca sĩ cũng quên luôn việc tẩy trang. - Ảnh chụp màn hình

 Tóc Tiên bật mí về những 'nỗi khổ' thầm kín, là điều gì mà khiến ai nấy cũng đều xót xa, thương cảm? - Ảnh 4

Tóc Tiên bật mí về những 'nỗi khổ' thầm kín, là điều gì mà khiến ai nấy cũng đều xót xa, thương cảm? - Ảnh 5

Tóc Tiên bật mí về những 'nỗi khổ' thầm kín, là điều gì mà khiến ai nấy cũng đều xót xa, thương cảm? - Ảnh 6
Mỗi lần đi diễn, Tóc Tiên sẽ phải diện những trang phục cồng kềnh hoặc bó sát cơ thể. - Ảnh: IGNV

 

Tóc Tiên bật mí về những 'nỗi khổ' thầm kín, là điều gì mà khiến ai nấy cũng đều xót xa, thương cảm? - Ảnh 7
Hoá ra, làm nghệ sĩ cũng không hề sướng như nhiều khán giả nghĩ đâu nhé! - Ảnh: IGNV

Hoài Lâm lại 'lộ diện' với 'ngoại hình' khác lạ thông báo sắp ra mắt sản phẩm mới, fan 'khóc thét' thời gian đã làm 'phai màu' ngoại hình ngày xưa

Hoài Lâm lại 'lộ diện' với 'ngoại hình' khác lạ thông báo sắp ra mắt sản phẩm mới, fan 'khóc thét' thời gian đã làm 'phai màu' ngoại hình ngày xưa

Hoài Lâm thông báo chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nhưng điều khán giả chú ý lại là ngoại hình của anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Touliver Tóc Tiên Hoàng Touliver và Tóc Tiên Tóc Tiên kể nỗi khổ thầm kín

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?