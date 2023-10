Tóc Tiên bật mí về những 'nỗi khổ' thầm kín, là điều gì mà khiến ai nấy cũng đều xót xa, thương cảm?

"Dạo gần đây đi diễn vài lần mặc lại đồ cũ mấy năm trước, mình cảm thấy như một cực hình. Không phải do mình mập ra, mà do trước giờ chúng mình đều tự kỷ ám thị về việc phải thật ốm, thật eo ót khi lên sân khấu. Các chất liệu đính kết rất nặng (có những bộ lên tới 10 ký), vải thô ráp cứa vào da thịt khiến lần nào diễn xong cũng đỏ bầm, dây kéo thì siết chặt để tôn eo ngực mông tới mức không thở được (trong khi mình toàn phải vừa hát vừa nhảy). Áp lực toả sáng là có thật, nhưng chắc từ giờ mình phải giao kèo với nhà thiết kế để được 'đẫy đà' theo size của chính mình chứ không theo khuân mẫu nữa". - bà xã Hoàng Touliver than thở.

Khi đi hát, Tóc Tiên phải diện trang phục vừa nặng lại phải siết body sao cho thật chặt, khiến cô rất khó thở. - Ảnh chụp màn hình

Song song đó, đôi chân Tóc Tiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Do cô "dấn thân" vào con đường nghệ thuật khá sớm, đi hát từ năm 13 - 14 tuổi nên đã phải đồng hành cùng đôi giày cao gót một thời gian dài, khiến cho bắp chân nữ ca sĩ bị giãn tĩnh mạch, từ đó dẫn đến phần đầu gối cũng lệch chứ không còn được thẳng như lúc mới lớn. "Qua 30 thì mỗi lần cao gót nhảy xong là đau thắt lưng, hôm sau tập gym xác định lê lết. Ước gì cao hơn xíu thôi để không phải mang giày cao gót". - giọng ca 8x thẳng thắn chia sẻ.