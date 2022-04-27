Tóc Tiên bật mí về những 'nỗi khổ' thầm kín, là điều gì mà khiến ai nấy cũng đều xót xa, thương cảm?

Sống trọn với đam mê nghệ thuật đã lâu nhưng Tóc Tiên rất hiếm hoi "than thở" với fan về những nỗi niềm thầm kín của mình.

Bên cạnh cuộc sống viên mãn, hạnh phúc cùng với ông xã Hoàng Touliver, Tóc Tiên là nữ ca sĩ nổi tiếng có một sự nghiệp thành công với nhiều bản hit làm nên tên tuổi và gây được dấu ấn trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Vì thế, việc nữ ca sĩ đắt show là điều hiển nhiên. Tuy vậy, để luôn giữ hình ảnh đẹp trước mắt công chúng, xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, ấn tượng nhất, Tóc Tiên cũng phải rèn luyện bản thân rất nhiều theo những quy chuẩn của một người nghệ sĩ. Mới đây, giọng ca Vũ Điệu Cồng Chiêng đã chia sẻ những "nỗi khổ" của cô nói riêng và những nghệ sĩ khác nói chung khi đi hát cũng như trong quá trình hoạt động làm nghề của mình. Có thể nói, Tóc Tiên là nữ ca sĩ chịu khó đầu tư về trang phục, hình ảnh khi biểu diễn hay xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ khác nhau. Theo đó, Tóc Tiên tiết lộ phải mặc những bộ trang phục vừa nặng, vừa cồng kềnh, vừa chật, ôm sát người, thậm chí khiến cho nữ ca sĩ khó thở, da thịt cũng bị đỏ rát.

"Dạo gần đây đi diễn vài lần mặc lại đồ cũ mấy năm trước, mình cảm thấy như một cực hình. Không phải do mình mập ra, mà do trước giờ chúng mình đều tự kỷ ám thị về việc phải thật ốm, thật eo ót khi lên sân khấu. Các chất liệu đính kết rất nặng (có những bộ lên tới 10 ký), vải thô ráp cứa vào da thịt khiến lần nào diễn xong cũng đỏ bầm, dây kéo thì siết chặt để tôn eo ngực mông tới mức không thở được (trong khi mình toàn phải vừa hát vừa nhảy). Áp lực toả sáng là có thật, nhưng chắc từ giờ mình phải giao kèo với nhà thiết kế để được 'đẫy đà' theo size của chính mình chứ không theo khuân mẫu nữa". - bà xã Hoàng Touliver than thở. Khi đi hát, Tóc Tiên phải diện trang phục vừa nặng lại phải siết body sao cho thật chặt, khiến cô rất khó thở. - Ảnh chụp màn hình Song song đó, đôi chân Tóc Tiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Do cô "dấn thân" vào con đường nghệ thuật khá sớm, đi hát từ năm 13 - 14 tuổi nên đã phải đồng hành cùng đôi giày cao gót một thời gian dài, khiến cho bắp chân nữ ca sĩ bị giãn tĩnh mạch, từ đó dẫn đến phần đầu gối cũng lệch chứ không còn được thẳng như lúc mới lớn. "Qua 30 thì mỗi lần cao gót nhảy xong là đau thắt lưng, hôm sau tập gym xác định lê lết. Ước gì cao hơn xíu thôi để không phải mang giày cao gót". - giọng ca 8x thẳng thắn chia sẻ.

Bắp chân của Tóc Tiên bị giãn tĩnh mạch do đi giày cao gót từ bé. - Ảnh chụp màn hình Cũng do mải mê than thở với fan, bà xã Hoàng Touliver quên luôn việc phải tẩy trang dù đã đi diễn về cả tiếng đồng hồ. Có thể thấy khi nghe những lời tâm sự, than thở của Tóc Tiên, nhiều khán giả sẽ thấu hiểu được phần nào sự vất vả, khó khăn mà các nghệ sĩ đang trải qua để mang tới những sản phẩm nghệ thuật tốt nhất cho công chúng cũng như khẳng định được vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Mải mê "kể khổ" với fan, nữ ca sĩ cũng quên luôn việc tẩy trang. - Ảnh chụp màn hình Mỗi lần đi diễn, Tóc Tiên sẽ phải diện những trang phục cồng kềnh hoặc bó sát cơ thể. - Ảnh: IGNV Hoá ra, làm nghệ sĩ cũng không hề sướng như nhiều khán giả nghĩ đâu nhé! - Ảnh: IGNV

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