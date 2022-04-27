Chính thức: Lộ thông tin hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng

Sau đám cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình, showbiz Việt tiếp tục đón nhận tin hỷ từ Ngô Thanh Vân và Huy Trần. CEO đã cầu hôn "chị đẹp" vào ngày 14/3, cho đến nay cặp đôi mới chính thức lộ thời gian và địa điểm đám cưới.

Mới đây, trên trang cá nhân, Jun Phạm hào hứng đăng tải khoảnh khắc vui sướng khi nhận được thiệp cưới từ "đả nữ" Ngô Thanh Vân. Anh viết: "Sau bao ngày tôi đã nhận được thiệp cưới của trưởng nam Huy Trần và út nữ Thanh Vân".

Theo đó, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tại một resort sang trọng và đẳng cấp ở Đà Nẵng. Hình ảnh về váy cưới của Ngô Thanh Vân cũng được úp mở khiến dân tình rần rần. Nhìn qua, có thể thấy cô dâu mới chọn chiếc váy trắng tinh tế, bồng bềnh như công chúa.

Cô dâu nhìn như công chúa trong bộ váy cưới - Ảnh: FBNV

Theo đó để đảm bảo sự riêng tư, mọi thông tin của buổi lễ đều được bảo mật. Địa điểm nơi tổ chức hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng giới hạn số lượng khách đặt phòng để đảm bảo sự riêng tư cũng như tính chất trang trọng của lễ cưới sao nữ đình đám nhất nhì làng điện ảnh Việt.

Mọi thông tin buổi lễ đều riêng tư - Ảnh: FBNV

Dàn khách mời đám cưới toàn sao hạng A cũng được netizen dự đoán những cái tên đình đám như: vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Jun Phạm, Phạm Quỳnh Anh, Trúc Nhân,...