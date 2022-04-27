Chính thức: Lộ thông tin hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng

Hậu trường 27/04/2022 08:12

Jun Phạm - người em thân thiết của đả nữ Ngô Thanh Vân vừa 'khoe' thiệp mời cưới của đàn chi. Hé lộ thời gian, địa điểm chính thức tổ chức hôn lễ.

Sau đám cưới của Phương Trinh Jolie và Lý Bình, showbiz Việt tiếp tục đón nhận tin hỷ từ Ngô Thanh Vân và Huy Trần. CEO đã cầu hôn "chị đẹp" vào ngày 14/3, cho đến nay cặp đôi mới chính thức lộ thời gian và địa điểm đám cưới.

Chính thức: Lộ thông tin hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng - Ảnh 1
Ngô Thanh Vân - Huy Trần chuẩn bị cho lễ cưới - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Jun Phạm hào hứng đăng tải khoảnh khắc vui sướng khi nhận được thiệp cưới từ "đả nữ" Ngô Thanh Vân. Anh viết: "Sau bao ngày tôi đã nhận được thiệp cưới của trưởng nam Huy Trần và út nữ Thanh Vân".

Chính thức: Lộ thông tin hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng - Ảnh 2
Jun Phạm khoe thiệp cưới của người chị thân thiết - Ảnh: FBNV

 

Theo đó, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tại một resort sang trọng và đẳng cấp ở Đà Nẵng. Hình ảnh về váy cưới của Ngô Thanh Vân cũng được úp mở khiến dân tình rần rần. Nhìn qua, có thể thấy cô dâu mới chọn chiếc váy trắng tinh tế, bồng bềnh như công chúa.

Chính thức: Lộ thông tin hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng - Ảnh 3
Cô dâu nhìn như công chúa trong bộ váy cưới - Ảnh: FBNV

 

Theo đó để đảm bảo sự riêng tư, mọi thông tin của buổi lễ đều được bảo mật. Địa điểm nơi tổ chức hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần cũng giới hạn số lượng khách đặt phòng để đảm bảo sự riêng tư cũng như tính chất trang trọng của lễ cưới sao nữ đình đám nhất nhì làng điện ảnh Việt.

Chính thức: Lộ thông tin hôn lễ Ngô Thanh Vân - Huy Trần, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng - Ảnh 4
Mọi thông tin buổi lễ đều riêng tư - Ảnh: FBNV

Dàn khách mời đám cưới toàn sao hạng A cũng được netizen dự đoán những cái tên đình đám như: vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Jun Phạm, Phạm Quỳnh Anh, Trúc Nhân,...

Xôn xao thông tin hôn lễ của Ngô Thanh Vân và bạn trai kém 11 tuổi: Tổ chức ở resort 6 sao, cặp đôi đã chụp ảnh cưới

Xôn xao thông tin hôn lễ của Ngô Thanh Vân và bạn trai kém 11 tuổi: Tổ chức ở resort 6 sao, cặp đôi đã chụp ảnh cưới

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước thông tin ngày cưới chính thức của Ngô Thanh Vân và Huy Trần khiến dân tình phấn kích.

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