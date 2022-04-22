Xôn xao thông tin hôn lễ của Ngô Thanh Vân và bạn trai kém 11 tuổi: Tổ chức ở resort 6 sao, cặp đôi đã chụp ảnh cưới

Hậu trường 22/04/2022 20:17

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước thông tin ngày cưới chính thức của Ngô Thanh Vân và Huy Trần khiến dân tình phấn kích.

Vừa qua, Ngô Thanh Vân thông báo việc bản thân được bạn trai kém tuổi Huy Trần cầu hôn. Theo đó, cô đăng tải hình ảnh tình tứ của cả hai kèm dòng trạng thái: "Anh không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân… Đơn giản anh là một điểm tựa, và khiến cô cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn.  Họ đã có một happy ending vì anh đã cầu hôn cô. Và cô 'say Yes'".

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Bài viết của Ngô Thanh Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Thông tin trên sau khi được chia sẻ đã nhận về vô số lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, nữ nghệ sĩ không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến lễ cưới. 

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Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước thông tin hôn lễ chính thức giữa cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 8/5, tại resort 6 sao ở Đà Nẵng, tức là chỉ còn khoảng nửa tháng nữa. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết việc Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã đi chụp ảnh cưới cho ngày trọng đại tới đây.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin chỉ lời đồn được chia sẻ trên mạng, cả Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

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