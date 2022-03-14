Ngô Thanh Vân nhận lời cầu hôn của tình trẻ, phản ứng của Lệ Quyên thế nào?

Trước thông tin Ngô Thanh Vân được bạn trai kém tuổi cầu hôn, "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên có động thái khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, thông tin "đả nữ" Ngô Thanh Vân nhận lời cầu hôn của bạn trai kém 11 tuổi Huy Trần sau hai năm hẹn hò khiến cả showbiz Việt dậy sóng. Trên trang cá nhân, sau đôi lời tâm sự, nữ diễn viên cho biết: "Vân đang rất hạnh phúc và Vân muốn chia sẻ điều ấy với bạn. Mong bạn sẽ chúc phúc cho Vân và Huy Trần trong hành trình mới này nhé!".

Ngô Thanh Vân và bạn trai kém 11 tuổi - Ảnh: FBNV

Cũng yêu một chàng trai kém, ngay khi Ngô Thanh Vân báo hỷ, Lệ Quyên đã có chia sẻ xoay quanh tin vui của đồng nghiệp. Theo đó, cô chụp lại bài viết về màn cầu hôn của Ngô Thanh Vân kèm theo dòng trạng thái: "Yêu quá đi" và icon hoa hồng đỏ, trái tim.

Bài đăng của Lê Quyên - Ảnh: Chụp màn hình

Hành động của Lê Quyên khiến fan của vô cùng háo hức. Nhiều người còn bày tỏ ý định hối thúc Phan Bảo Châu - bạn trai Lê Quyên - mau chóng "chốt đơn" với chị đẹp. Thậm chí, dân mạng cũng nhận định nếu Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu kết hôn, họ sẽ "hot" không kém Ngô Thanh Vân - Huy Trần.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu - Ảnh: Internet

Được biết, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vướng nghi vấn hẹn hò từ tháng 8/2020. Sau thời gian giữ kín, cặp đôi đã quyết định công khai mối quan hệ. Gần đây, cả hai lộ bằng chứng sống chung nhà, là biệt thự mới của Lệ Quyên. Từ khi quen bạn trai kém 12 tuổi, phong cách của "nữ hoàng phòng trà" được đánh giá là có phần trẻ trung và năng động hơn. Cộng đồng mạng nhất là fan của cặp đôi đang rất mong chờ cái kết đẹp từ hai người.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-thanh-van-nhan-loi-cau-hon-cua-tinh-tre-phan-ung-cua-le-quyen-the-nao-455618.html