Ngọc Sơn cùng Quyền Linh đi xe đạp về thăm trường cũ, tiết lộ 'góc khuất' ít người biết sau ánh hào quang

Hậu trường 12/03/2022 14:34

Tại một chương trình thực tế, danh ca Ngọc Sơn và MC Quyền Linh đã cùng nhau trở về ngôi trường cũ năm xưa và ôn lại nhiều kỷ niệm thú vị.

Tại chương trình Du hành ký ức vừa qua, MC Quyền Linh đã đi dép tổ ong, đạp xe tới biệt thự của danh ca Ngọc Sơn để rủ anh về thăm lại ngôi trường năm xưa từng học. Thấy bạn tri kỷ đến, Ngọc Sơn sau đó cũng vào phòng khách lôi chiếc xe đạp cũ được anh treo trên tường từ lâu để đi cùng bạn chứ không ngồi xe hơi như mọi lần.

Vừa đạp xe vừa ôn lại kỷ niệm xưa, Quyền Linh giới thiệu: "Chúng tôi đang đi trên đường ở quận 1, gần chợ Thái Bình, ngày xưa là rạp Khải Hoàn, nơi tôi và Ngọc Sơn hay vào coi phim. Con đường này rất quen thuộc với chúng tôi. Nó đi từ chợ Thái Bình dẫn tới 125 Cống Quỳnh, nơi tọa lạc trường sân khấu chúng tôi từng học. Tôi không biết Ngọc Sơn có ăn thiếu quán nào trên đường này không chứ tôi ăn thiếu nhiều lắm".

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Quyền Linh và Ngọc Sơn đi xe đạp về lại trường cũ - Ảnh: Chụp màn hình

Đến trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Quyền Linh tiếp tục cho biết ngày đây là ngôi trường ngày trước anh và Ngọc Sơn cùng học, tên lúc trước của trường là trường Nghệ thuật Sân khấu 2.

"Trước cổng trường ngày xưa có một hành lang, nơi tôi và Ngọc Sơn hay ngồi ăn cơm hàng. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bạn của tôi xuất thân từ ngôi trường này như Minh Nhí, Hồng Vân, Hữu Châu, Hoàng Sơn, Quang Minh, Hồng Đào… Tất cả họ chắc sẽ nhớ cái cổng trường ngày xưa, nơi có quán cơm má Chín và quán trà đá má Tám" - Quyền Linh kể về ngôi trường cũ.

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Quyền Linh và Ngọc Sơn cùng nhau vào thăm lại trường Sân khấu và ôn lại những kỷ niệm năm xưa. Từng góc nhỏ trong trường như cột cờ, sân trường, hàng ghế, dãy nhà 3 tầng đều khiến cả hai nhớ mãi. Đến khu vực sân khấu, Ngọc Sơn thậm chí còn diễn lại vai con khỉ đột anh từng đóng trong vở kịch chung với Cát Phượng.

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Quyền Linh thời còn trẻ - Ảnh: Internet

Nói về những tháng ngày đi hát và chạm đến thành công rực rỡ, Ngọc Sơn cho biết khi ấy anh cũng không biết tại sao khán giả lại yêu thương mình như vậy. Anh chỉ biết cố gắng hát rồi được khán giả vỗ tay. Hát xong về nhà bật khóc. Đó là những kỷ niệm mà trải qua rất nhiều năm sau này Ngọc Sơn vẫn không quên.

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Cả hai ôn lại nhiều kỷ niệm thời con đi học - Ảnh: Chụp màn hình

"Sau này tôi đi hát, nổi tiếng đình đám, tới đâu bầu show cũng nói: Quý vị cứ yên tâm, đây là một giọng ca rất hay, nếu quý vị không thích có thể cầm vé trả cho tôi, tôi hoàn lại tiền cho quý vị. Tôi chắc chắn Ngọc Sơn sẽ làm hài lòng quý vị.

Tôi không biết vì sao người ta lại yêu thương tôi như vậy. Tôi chỉ biết lên sân khấu hát rồi được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Hát xong về tôi bật khóc. Đó là những kỷ niệm mà mấy chục năm qua tôi vẫn nhớ mãi" - Ngọc Sơn tiết lộ.

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Từ khóa:   danh ca Ngọc Sơn MC Quyền Linh chương trình Du hành ký ức

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