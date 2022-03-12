Bị cảnh sát Mỹ ập vào trong đêm, yêu cầu rời khỏi căn biệt thự triệu đô, Thúy Nga giờ ra sao?

Hậu trường 12/03/2022 13:30

Từ sau khi xuất hiện thông tin danh hài Thúy Nga bị cảnh sát nước Mỹ mời ra khỏi nhà, tình trạng của nữ nghệ sĩ luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Khoảng 1 tuần trước, mạng xã hội bất ngờ ban truyền đoạn clip danh hài Thúy Nga bị cảnh sát nước Mỹ yêu cầu ra khỏi căn nhà đang sống giữa đêm khuya. Nguyên nhân của vụ việc được cho là có liên quan tới tranh chấp chủ quyền pháp lý. 

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Theo đó, Thúy Nga nhờ đứng tên mua căn nhà này tại Mỹ. Thế nhưng, người này sau đó không chịu sang tên lại cho Thúy Nga mà đòi thêm tiền phí nên nữ danh hài không chấp nhận. Vì vậy, tạm thời cảnh sát Mỹ đã yêu cầu cô không được ở trong căn nhà. Nữ danh hài buộc phải dọn đi, cho đến khi có phán quyết rõ ràng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Thúy Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ thông tin cụ thể nào về việc bị trục xuất khỏi căn nhà ngay giữa đêm.

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Thúy Nga bị yệu cầu ra khỏi nhà - Ảnh: Chụp màn hình

Từ khi xảy ra sự cố đáng tiếc xảy ra, trên trang cá nhân, Thuý Nga thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Cụ thể, Thúy Nga  cô gửi lời cảm ơn những khó khăn đã tạo cho cô cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm về cuộc sống. Tuy nhiên, trong một bài đăng khác, cô cũng cho biết: "Đang rất buồn" và nhận được nhiều sự động viên, ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ.

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Bài viết của Thúy Nga những ngày qua - Ảnh: Chụp màn hình 

Mới đây, ngày 8/3, nữ danh hài tiếp tục cập nhật bài viết gửi lời chúc tốt đẹp đến các chị em ngày 8/3 cũng như thể hiện tâm trạng lạc quan sau những gì đã xảy ra: "Vui thay chúng ta sống,nhìn vạn vật đang diễn ra…Người làm thì Trời nhìn".

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Bài viết của Thúy Nga mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

Về căn hộ đang tranh chấp của Thúy Nga, được biết, đây là căn biệt thự nằm ở khu Fountain Valley, California (Mỹ) có giá trị ước tính gần 1,25 triệu USD. Nữ danh hài cũng đã nhiều lần chia sẽ những hình ảnh về căn biệt thự này trên mạng xã hội.

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Biệt thự của Thúy Nga nhìn bên ngoài - Ảnh: FBNV

Căn biệt thự rộng rãi được chia thành 3 khu lớn nhỏ và có mảnh sân cỏ bao quanh. Thúy Nga từng chia sẻ, căn biệt thự này có tất cả 112 chiếc cửa sổ lớn nhỏ trang trí xung quanh và lấy ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Ngoài ra, những hình ảnh, tượng và đồ trang trí mang biểu tượng Phật giáo cũng xuất hiện rất nhiều trong căn biệt thự này.

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