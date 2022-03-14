Hậu ồn ào ly hôn, Lâm Khánh Chi xuất hiện với diện mạo khác lạ khó nhận ra và phản ứng của cộng đồng mạng

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã có buổi livestream bán hàng online. Tuy nhiên, nhan sắc của cô mới là điều khiến cộng đồng mạng chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã có buổi livestream bán hàng online. Tuy nhiên, nhan sắc của cô mới là điều khiến cộng đồng mạng chú ý. Theo đó, chỉ trong vài giây chưa kịp chọn filter thích hợp, nữ ca sĩ đã làm mọi người "ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa" vì gương mặt nhợt nhạt, có phần kém sắc.

Nhan sắc của Lâm Khánh Chi khi không trang điểm và thiếu sự hỗ trợ của các ứng ụng chỉnh sửa ảnh - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người cho rằng nhan sắc của cô khác xa với khi trang điểm ăn diện vạn lần. Thậm chí, họ còn không ngần ngại để lại bình luận có phần thô lỗ, chỉ trích nữ ca sĩ. Thế nhưng, bên cạnh những lời chê bai, một số cư dân mạng lại tỏ ra cảm thông, cho rằng ở tuổi 45 và còn là một người chuyển giới thì việc Lâm Khánh Chi gìn giữ được nhan sắc như hiện tại đã là điều quá tốt.

Bình luận của một số cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ ca sĩ sau khi dùng phần mềm chỉnh sửa - Ảnh: Chụp màn hình

Lâm Khánh Chi là nữ ca sĩ chuyển giới nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Để chuyển giới, "công chúa" đã phải tiêm hormone nhiều năm liền để thay đổi toàn diện cơ thể, làn da. Dù trải qua nhiều vất vả, đau đớn nhưng cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi được sống với con người thật của mình và xây dựng tổ ấm trọn vẹn bên chồng Trần Phi Hùng và con trai nhỏ.

Hình ảnh xinh đẹp được Lâm Khánh Chi chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, thời gian gần đây, nữ ca sĩ lại liên tiếp vướng vào ồn ào khi bị chồng tố ngoại tình với diễn viên Song Duy dẫn đến việc cả hai phải ly hôn. Tuy đã chính thức lên tiếng phủ nhận nhưng mọi động thái của cặp đôi này vẫn khiến khán giả chú ý.

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