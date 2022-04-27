Hoài Lâm lại 'lộ diện' với 'ngoại hình' khác lạ thông báo sắp ra mắt sản phẩm mới, fan 'khóc thét' thời gian đã làm 'phai màu' ngoại hình ngày xưa

Qua bức ảnh mới đăng tải, có thể nhận thấy giọng ca “Hoa nở không màu” đã tăng cân rõ rệt. Những nét lãng tử, thư sinh trước đó của nam ca sĩ dường như bị "phá nét" hoàn toàn. Cùng với đó là phong cách ăn mặc khiến nam ca sĩ già hơn tuổi. Thay vì những trang phục chỉn chu quen thuộc, nam ca sĩ 9X thoải mái hơn với phong cách bụi, cá tính.

Sau thời gian vắng bóng, Hoài Lâm đã trở lại gần hơn với khán giả. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thông báo "trình làng" khán giả với ca khúc mới sau thời gian ở ẩn. Nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn vào ngoại hình của nam ca sĩ.

Không ca hát, anh dành thời gian cho gia đình và bản thân nhiều hơn. Nhiều khán giả tin rằng vì rời xa showbiz, Hoài Lâm được sống là chính mình, không quan tâm đến việc phải mặc gì và nói gì mỗi khi xuất hiện.

Nam ca sĩ từng chia sẻ về việc dừng ca hát: "Việc ngừng hai năm để nghỉ ngơi, để trau dồi, không phải là ngừng sự nghiệp. Nghiệp là theo người ta cả đời nên không phải dùng từ ngừng. Chỉ có anh Lâm mới hiểu rõ bản thân đang gặp phải rắc rối ở điểm nào, chuyện gì, khi nào anh có thể nạp lại năng lượng mạnh mẽ. Ai làm gì cũng có lý do riêng".

Hoài Lâm sống là chính mình khi tạm xa showbiz - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, từ khi ly hôn với Cindy Lư, Hoài Lâm rất kín tiếng trên mạng xã hội. Anh để lại 2 con gái cho vợ cũ nuôi dưỡng, chuyển hẳn về quê sống. Nam ca sĩ xây nhà mới cho bố mẹ và ít xuất hiện trước truyền thông. Thỉnh thoảng, Hoài Lâm lên Sài Gòn vì công việc, sau đó lại trở về quê. Anh hiếm khi chia sẻ thông tin của mình và cũng không một lời oán trách cuộc hôn nhân 9 năm này.

Hoài Lâm ít chia sẻ nhiều về bản thân sau ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Các Fan hâm mộ Hoài Lâm hy vọng thời gian tới nam ca sĩ sẽ lấy lại phong độ của chính mình và không còn sợ áp lực của sự nổi tiếng như anh từng chia sẻ.