Bẵng đi một thời gian sau khi ly hôn, Cindy Lư bất ngờ 'nhắc khéo' Hoài Lâm trên mạng xã hội

Động thái mới đây của Cindy Lư khiến nhiều người không khỏi tò mò và bàn tán xôn xao.

Kết hôn từ lúc còn rất trẻ và có 2 con gái nhưng Hoài Lâm và Cindy Lư đã đường ai nấy đi sau 9 năm yêu. Đồng thời, các nhóc tỳ được mẹ nhận trách nhiệm chăm sóc. Đặc biệt, cô khẳng định sẽ không nhận bất kì khoản tiền trợ cấp nào từ chồng cũ mà sẽ 1 mình tự nuôi dạy 2 con.

Tuy nhiên, mới đây, Cindy Lư lại bất ngờ nhắc đến chồng cũ dân tình không khỏi tò mò. Cụ thể, trong một story trên Instagram, vợ cũ Hoài Lâm đã làm clip có nội dung giới thiệu gia đình - trend đang hot trên mạng xã hội gần đây. Với Cindy Lư, cô nàng chỉ đăng ảnh một mình nhưng vẫn ghi "Cha - 1995" và "Mẹ - 1996".

Cindy Lư bất ngờ nhắc khéo đến Hoài Lâm - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, nhiều cư dân mạng cho rằng nhân vật "cha" trong clip này không ai khác chính là Hoài Lâm. Điều này khiến nhiều người thắc mắc bởi sau khi ly hôn, Cindy Lư gần như không nhắc đến chồng cũ bao giờ. Vì vậy, không rõ lần này Cindy Lư có ẩn ý đặc biệt gì không hay chỉ đơn thuần là đu trend mà thôi.

Sau khi ly hôn với Hoài Lâm, Cindy Lư không nhận bất kì khoản tiền trợ cấp nào từ chồng cũ mà sẽ 1 mình tự nuôi dạy 2 con - Ảnh: Internet

Hiện tại, vợ cũ Hoài Lâm đã làm chủ 1 cửa hiệu bán điện thoại, cô cũng kinh doanh online và có cuộc sống đầy đủ. Trong khi chồng cũ về ở ẩn thì Cindy Lư rất vui vẻ, lạc quan và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên 2 con.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-di-mot-thoi-gian-sau-khi-ly-hon-cindy-lu-bat-ngo-nhac-kheo-hoai-lam-tren-mang-xa-hoi-463363.html