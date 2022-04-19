Dù công khai xin lỗi khán giả, Hiền Hồ vẫn giữ nguyên điều này trên mạng xã hội

Hậu trường 19/04/2022 20:42

Sau khi công khai xin lỗi khán giả, Hiền Hồ đang là tâm điểm chú ý của dân mạng và nhận được nhiều lời bàn tán.

Cách đây không lâu, Hiền Hồ bỗng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn vì rò rỉ loạt ảnh tình tứ với đại gia đã lập gia đình và có con. Do đó, những bức hình thân mật cùng người đàn ông lớn tuổi nữ ca sĩ đã bị dân tình gắn mác "tiểu tam", "người thứ ba" phá hoạt hạnh phúc gia đình người khác.

Sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng, vào chiều 19/4, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng về ồn ào xoay quanh chuyện đời tư của mình. 

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Hiền Hồ đã lên tiếng xin lỗi khán giả - Ảnh: Internet

Dù đã chính thức lên tiếng xin lỗi, song cô nàng vẫn bất chấp có những động thái "cứng rắn" trên mạng xã hội. Cụ thể, giọng ca "Gặp nhưng không ở lại" vẫn khăng khăng khóa trang fanpage, tài khoản Instagram vẫn để chế độ riêng tư, đồng thời tắt tính năng bình luận trên kênh YouTube. 

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Fanpage của Hiền Hồ vẫn đang khóa - Ảnh: Chụp màn hình
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Tài khoản Instagram vẫn để chế độ riêng tư - Ảnh: Chụp màn hình
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Kênh Youtube của nữ ca sĩ vẫn tắt bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Về những ồn ào đời tư thời gian vừa qua, Hiền Hồ cho biết không muốn giải thích gì thêm mà thay vào đó muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ đã luôn theo dõi, đồng hành, yêu thương và ủng hộ nữ ca sĩ.

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Bên cạnh những lời chỉ trích, không ít người mở lòng trước lời xin lỗi của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Trước chia sẻ của Hiền Hồ, khán giả chia làm 2 phe. Một bên cho rằng việc Hiền Hồ im ắng suốt 1 tháng, không lên tiếng giải bày là không chấp nhận, đồng thời cho rằng hành động mà cô bị bóc phốt trước đó là sai. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng khán giả cũng nên mở lòng hơn trước lời xin lỗi của Hiền Hồ, không nên dồn cô vào "ngõ cụt".

Giữa lúc Hiền Hồ công khai xin lỗi, Trang Trần bức xúc ám chỉ: 'Giật chồng thì lết cái thây đến gặp vợ con, bố mẹ người ta'

Giữa lúc Hiền Hồ công khai xin lỗi, Trang Trần bức xúc ám chỉ: 'Giật chồng thì lết cái thây đến gặp vợ con, bố mẹ người ta'

Ngay sau chia sẻ của Hiền Hồ gây xôn xao cư dân mạng, cựu người mẫu Trang Trần cũng đã phát sóng buổi livestream đề cập đến chuyện "tiểu tam".

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