Ngay sau chia sẻ của Hiền Hồ gây xôn xao cư dân mạng, cựu người mẫu Trang Trần cũng đã phát sóng buổi livestream đề cập đến chuyện "tiểu tam".

Sau thời gian im lặng, vào chiều ngày 19/4, nữ ca sĩ Hiền Hồ đã có những phát ngôn chính thức đầu tiên sau ồn ào "anh em nương tựa" với đại gia U60. Ngay sau chia sẻ của Hiền Hồ, cựu người mẫu Trang Trần cũng đã phát sóng buổi trực tiếp trên trang cá nhân, đề cập đến chuyện sao nữ nào đó trong giới giải trí Việt giật chồng người khác rồi lên mạng xin lỗi là không đúng.

Trang Trần bức xúc chia sẻ: "Chúng ta được sinh ra, được dạy dỗ là phải tự lao động và kiếm sống, phải dạy con cái sẽ được hưởng quả ngọt khi nó tự sức lao động của con. Vấn nạn trà xanh phá nát hạnh phúc của người khác nó quá khủng khiếp, không phải chỉ riêng trong showbiz mà ở chốn văn phòng công sở cũng vậy, ở môi trường nào cũng có giật chồng. Đi giật chồng người ta xong chọn cách im lặng, xong rồi dăm bữa nửa tháng làm từ thiện để tẩy trắng, viết vài status ăn năn hối lỗi". Trang Trần phát sóng buổi trực tiếp và đề cập đến chuyện 'tiểu tam' trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Đồng thời, cựu siêu mẫu cho rằng cộng đồng mạng không có giá trị trong chuyện hôn nhân của người khác, cũng không phải là đối tượng để nghe lời xin lỗi. Cô tiếp tục nêu lên quan điểm của mình: "Đi giật chồng người ta thì lết cái thây đến gặp vợ con, bố mẹ người ta xin lỗi đi, người ta đồng ý thì hãy trở về Facebook, họp báo truyền thông thông báo và có nhận được sự đồng ý hay không? Ở đâu ra cái trò phá nát gia đình, sỉ nhục làm cho những đứa trẻ mất cha, mất mẹ, gia đình tan cửa nát nhà... rồi lên mạng viết status".

Ngoài ra, Trang Trần cũng khẳng định chuyện "tiểu tam" là "suy đồi đạo đức". Cô bày tỏ: "Ngay khi bạn bước vào cuộc hôn nhân của người khác thì bạn đã sai rồi. Tôi rất là bức xúc...Bạn vô phá nát gia can người ta, con cái xấu hổ, ba mẹ người ta chịu nhục nhã... Nếu nhỡ trở thành tiểu tam, sau khi biết thì nên dừng lại. Dừng ngay lập tức... Chuyện này đáng bị lên án". Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng về ồn ào xoay quanh chuyện đời tư - Ảnh: Internet Dù không gọi đích danh Hiền Hồ, tuy nhiên chia sẻ của Trang Khàn nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng, bởi đoạn livestream của cựu người mẫu được phát ngay sau bài đăng xin lỗi của Hiền Hồ.

Minh Béo bị tố 'ngựa quen đường cũ': Rò rỉ tin nhắn dụ dỗ diễn viên trẻ không thành thì quay ra chì chiết Sau ồn ào xâm hại trẻ em, Minh Béo tiếp tục nhận về sự chỉ trích từ khán giả khi nam danh hài bị tố dụ dỗ diễn viên trẻ mới vào nghề.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-luc-hien-ho-cong-khai-xin-loi-trang-tran-buc-xuc-am-chi-giat-chong-thi-let-cai-thay-den-gap-vo-con-bo-me-nguoi-ta-463320.html