Vào sáng ngày 19/4, nam ca sĩ Quang Hà đã đăng tải dòng trạng thái buồn bã và đau xót thông báo tin bố ruột - Nhạc sĩ Vũ Cẩm đã qua đời tại nhà riêng. Cụ thể, nhạc sĩ Vũ Cẩm đã qua đời vào lúc 1h13, ngày 19/04/2022.

Quang Hà cũng tâm sự rằng khi nhận tin tình hình sức khỏe của bố ngày càng chuyển biến xấu, anh rất đau lòng. Mặc dù luôn tỏ ra vui vẻ, bình tĩnh nhưng hằng ngày anh đều phải đối diện với nỗi lo lắng, thấp thỏm về sức khỏe của bố. Sự ra đi của nhạc sĩ Vũ Cẩm khiến người thân, bạn bè vô cùng xót xa. Nhiều sao Việt như: Đan Trường, Thanh Thảo, Trịnh Kim Chi, Hồ Lệ Thu, Uyên Trang, Đức Thịnh, MC Phan Anh... đã gửi lời chia buồn đến gia đình của Quang Hà.

Ca sĩ Hồng Nhung: "Ôm bạn của tôi… Cố gắng lên nhé… Xin được chia sẻ sự mất mát này với toàn thể gia đình.. A di đà Phật"

Ca sĩ Đan Trường: "Anh xin chia buồn với Hà và gia đình"

Ca sĩ Thanh Thảo: "Biết rằng Hà đã chuẩn bị tâm lý nhưng chắc chắn rất đau buồn. Thành kính phân ưu cùng gia đình Quang Hà. Cố gắng giữ sức khoẻ lo cho mẹ nhé"

Dàn sao Việt gửi lời chia buồn đến gia đình Quang Hà - Ảnh: Chụp màn hình

Theo chia sẻ từ phía gia đình, nhạc sĩ Vũ Cẩm bị ung thư, sức khỏe chuyển biến xấu từ cuối năm 2021. Ca sĩ Quang Hà cho biết, dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, anh đã thay đổi kế hoạch đón Tết để được ở bên bố nhiều hơn. Thông thường Quang Hà sẽ đón Tết ở Sài Gòn, sau đó mới về Hà Nội. Nhưng năm nay, nam ca sĩ lựa chọn đón Tết ở Hà Nội, dù có bận chạy show nhưng khi kết thúc anh sẽ lập tức trở về Hà Nội để có nhiều thời gian ở bên bố.

Quang Hà đau xót thông báo tin bố ruột qua đời - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Vũ Cẩm sinh năm 1941 tại Hà Nội. Ông làm chỉ huy dàn nhạc của Tổng cục Chính trị trước khi về hưu. Ông có bốn người con, trong đó con trai út - ca sĩ Quang Hà - theo đuổi âm nhạc. Nhạc sĩ Vũ Cẩm là nghệ sĩ chơi đàn cello và là chủ nhân những ca khúc nổi tiếng: Kỷ niệm mùa thu Hà Nội, Nghe tiếng chuông chùa...

Những sáng tác của ông từng được nhiều ca sĩ thể hiện thành công, trong đó có con trai - ca sĩ Quang Hà từng hát tri ân bố trong liveshow.