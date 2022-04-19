Hậu ly hôn, Hoàng Oanh ngọt ngào khóa môi 'trai tây mới', Netizen 'rần rần' khen dễ thương

Hậu trường 19/04/2022 08:13

Hoàng Oanh vừa có chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh khoảnh khắc khóa môi một chàng trai.

Sau khi xác nhận đã "đường ai nấy đi" với ông xã Jack Cole, Hoàng Oanh được khán giả đặc biệt quan tâm và tiếc nuối. Cuộc sống hậu ly hôn chồng Tây của nữ MC đã thay đổi khá nhiều.

Tối 18/4, trên trang Facebook cá nhân của mình, Hoàng Oanh vừa có bài đăng tâm sự, chia sẻ khá dài: "Trên đời này, ai cũng có những thử thách riêng, những bài học lớn dành cho mình. Không con đường nào dễ đi hơn con đường nào. Lựa chọn đi thế nào cũng cần rất nhiều dũng khí để tin vào chính mình".

Hậu ly hôn, Hoàng Oanh ngọt ngào khóa môi 'trai tây mới', Netizen 'rần rần' khen dễ thương - Ảnh 1
Đoạn chia sẻ đầy mạnh mẽ của Hoàng Oanh - Ảnh: FBNV

Nếu trước kia bà mẹ một con đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc của 3 thành viên gia đình nhỏ, thì hiện tại cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu, ngọt ngào bên cậu con trai đáng yêu.

Hậu ly hôn, Hoàng Oanh ngọt ngào khóa môi 'trai tây mới', Netizen 'rần rần' khen dễ thương - Ảnh 2
Hoàng Oanh thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên Max - Ảnh: FBNV

Mới đây, Hoàng Oanh vừa tiếp tục có bài đăng khoe những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai Max. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên xinh đẹp nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc bên cạnh cậu con trai nhỏ đang thoải mái ăn vặt. 

Hậu ly hôn, Hoàng Oanh ngọt ngào khóa môi 'trai tây mới', Netizen 'rần rần' khen dễ thương - Ảnh 3
Nữ diễn viên xinh đẹp nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc bên cạnh cậu con trai - Ảnh: FBNV

Bà mẹ một con còn tình cảm khóa môi cậu con trai bé bỏng. Những bức ảnh được Hoàng Oanh viết kèm dòng trạng thái: "Chiều êm Sài Gòn".

Hậu ly hôn, Hoàng Oanh ngọt ngào khóa môi 'trai tây mới', Netizen 'rần rần' khen dễ thương - Ảnh 4
Bà mẹ một con còn tình cảm khóa môi cậu con trai bé bỏng - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, sau khi đổ vỡ trong tình cảm, ở hiện tại bé Max chính là động lực và niềm vui của Hoàng Oanh trong cuộc sống. Nữ diễn viên dường như đang dần sẵn sàng để tiếp tục hành trình mới với vai trò mới là mẹ đơn thân.

Hậu ly hôn, Hoàng Oanh ngọt ngào khóa môi 'trai tây mới', Netizen 'rần rần' khen dễ thương - Ảnh 5
Max chính là động lực và niềm vui của Hoàng Oanh - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con nhận được khá nhiều lời khen từ người hâm mộ.

- " Dễ thương quá".

- " Ấm êm bên mẹ".

- " Chàng trai bé nhỏ phải là điểm tựa của mẹ Oanh nha. Hai mẹ con yêu hết nấc luôn chị".

- " Max yêu quá".

Mong rằng Hoàng Oanh sẽ luôn mạnh mẽ, hạnh phúc trên con đường sắp tới của mình!

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Chồng Tây Hoàng Oanh công bố ly hôn, lời "tiên tri" của netizen đã thành sự thật?

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