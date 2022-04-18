Hậu ly hôn, Hoàng Oanh trút bầu tâm sự, nói lời tận đáy lòng khiến nhiều chị em suy ngẫm: 'Lựa chọn đi thế nào cũng cần rất nhiều dũng khí'

Hậu trường 18/04/2022 09:57

Tối muộn ngày 17/4, trên trang cá nhân, Hoàng Oanh tiếp tục đăng tải dòng trạng thái dài tiết lộ về chặng đường hậu ly hôn sắp tới khiến nhiều cư dân mạng chú ý.

Mới đây, Á hậu/MC Hoàng Oanh khiến cả cõi mạng xôn xao khi đã có thông báo chính thức, xác nhận cô và ông xã người Mỹ đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục ly hôn.

Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh chia sẻ: "Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn".

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Bài đăng xác nhận ly hôn của nữ MC khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ông xã người Mỹ của nữ MC cũng khẳng định cả hai không tìm được tiếng nói chung và quyết định "đường ai nấy đi", song vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy bé Max.

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Cặp đôi khẳng định vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp dù hôn nhân tan vỡ - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, Hoàng Oanh tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật hơn. Mỹ nhân 1 con xuất hiện tại nhiều chương trình, sự kiện với nhan sắc "không phải dạng vừa". Tối ngày 17/4, trên trang cá nhân, nàng hậu tiếp tục chia sẻ loạt ảnh khoe nhan sắc rạng ngời.

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Hoàng Oanh khoe nhan sắc mặn mà hậu ly hôn - Ảnh: FBNV

Hoàng Oanh tâm sự: "Trên đời này, ai cũng có những thử thách riêng, những bài học lớn dành cho mình. Không con đường nào dễ đi hơn con đường nào. Lựa chọn đi thế nào cũng cần rất nhiều dũng khí để tin vào chính mình. Thế nên mình biết ơn vì mình còn rất nhiều yêu thương và hạnh phúc ở bên!

Mình mong cho tất cả những ai ngoài kia đang phải phân vân, tranh đấu, đau lòng… cho những lựa chọn của riêng mình, rồi sẽ tìm được con đường bình an nhất! Cố lên!...".

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Bài đăng mới nhất của nàng hậu - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh, Hoàng Oanh nổi bần bật với gương mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ. Bên dưới bài đăng, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc mặn mà, lên hương thì nhiều netizen cũng không quên gửi lời động viên và hy vọng nữ MC luôn mạnh mẽ, vượt qua cú sốc của cuộc hôn nhân tan vỡ.

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Bạn bè, đồng nghiệp và nhiều fan hâm mộ gửi lời động viên Hoàng Oanh - Ảnh chụp màn hình

Được biết, Hoàng Oanh -  Jack Cole lên xe hoa vào cuối năm 2019. Cả 2 đã có khoảng thời gian tìm hiểu khá lâu trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Trước khi chính thức thông báo ly hôn, Hoàng Oanh cũng từng lên tiếng đính chính chuyện rạn nứt. Tuy nhiên, đến sau cùng, chuyện tình đẹp như thơ của cặp đôi vẫn không thể cứu vãn. Nàng hậu và ông xã "đường ai nấy đi" khiến không ít fan hâm mộ nuối tiếc. 

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