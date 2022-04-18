Sau tuyên bố ly hôn, chồng cũ MC Hoàng Oanh có động thái lạ khi khoe hình ảnh thời còn hạnh phúc bên vợ con

Hậu trường 18/04/2022 13:11

Hậu ly hôn, cả Hoàng Oanh và chồng cũ hiện vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, tôn trọng đối phương và không hề "unfollow" nhau trên mạng xã hội.

Cho tới hôm nay (18/4) là đúng tròn 1 tuần kể từ khi Jack Cole - chồng Tây của MC Hoàng Oanh đăng tải dòng trạng thái tuyên bố ly hôn cùng vợ.

Mới đây, chồng cũ Hoàng Oanh lại có động thái gây hoang mang, xôn xao dư luận. Cụ thể, Jack Cole đã đăng tải hình ảnh thời điểm khi còn hạnh phúc vui vẻ bên vợ và con trai kèm dòng trạng thái: "Happy Easter!" (Tạm dịch: Lễ Phục sinh vui vẻ!). 

Không những chia sẻ về hình ảnh gia đình hạnh phúc, chồng Tây của Hoàng Oanh còn có hành động gắn tên trang cá nhân của vợ cũ vào bài đăng.

Sau tuyên bố ly hôn, chồng cũ MC Hoàng Oanh có động thái lạ khi khoe hình ảnh thời còn hạnh phúc bên vợ con - Ảnh 1
Chồng Tây của Hoàng Oanh đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc sau 1 tuần tuyên bố ly hôn cùng vợ. - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, vào ngày 11/4, trên trang cá nhân của mình, chồng Tây nữ MC viết: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy con trai của chúng tôi luôn vui vẻ và khỏe mạnh".

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, Jack Cole đã lập tức xóa đi bài đăng này, nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng chụp lại thông tin và chia sẻ khắp mạng xã hội. Cũng 2 ngày sau đó thì Hoàng Oanh mới chính thức lên tiếng xác nhận chuyện ly hôn với chồng Tây là thật. Thông tin trên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, tiếc nuối cho chặng đường yêu đẹp đẽ và đi đến hôn nhân của MC Hoàng Oanh.

Sau tuyên bố ly hôn, chồng cũ MC Hoàng Oanh có động thái lạ khi khoe hình ảnh thời còn hạnh phúc bên vợ con - Ảnh 2
 Hôn nhân tan vỡ của á hậu Hoàng Oanh sau 3 năm, khiến cư dân mạng tiếc nuối. - Ảnh: FBNV

Được biết, trong suốt thời gian mang thai và sinh con, Hoàng Oanh phải tự mình vượt qua khó khăn do chồng cô bị kẹt lại Singapore. Sau khi sinh con hai tháng, cô quyết định bế con qua Singapore để đoàn tụ với chồng. Thời điểm đó, Hoàng Oanh thường chia sẻ nhiều hình ảnh hạnh phúc của gia đình lên mạng xã hội. Khi tình hình dịch bệnh ổn định, Hoàng Oanh trở về Việt Nam tiếp tục với những dự án riêng, còn ông xã ở lại Singapore làm việc.

Sau tuyên bố ly hôn, chồng cũ MC Hoàng Oanh có động thái lạ khi khoe hình ảnh thời còn hạnh phúc bên vợ con - Ảnh 3

Sau tuyên bố ly hôn, chồng cũ MC Hoàng Oanh có động thái lạ khi khoe hình ảnh thời còn hạnh phúc bên vợ con - Ảnh 4

Sau tuyên bố ly hôn, chồng cũ MC Hoàng Oanh có động thái lạ khi khoe hình ảnh thời còn hạnh phúc bên vợ con - Ảnh 5
Gia đình hạnh phúc của Hoàng Oanh thời điểm chưa ly hôn. Ảnh: FBNV

MC Hoàng Oanh kết hôn với doanh nhân người Mỹ Jack Cole vào cuối năm 2019 sau hơn một năm hẹn hò. Họ từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt. Chuyện tình của cặp đôi khiến ai cũng ngưỡng mộ bởi sự bình yên, không phô trương nhưng chẳng kém phần ngôn tình. Tháng 8/2020, cô sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Max. 

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