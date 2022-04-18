Được khuyên có con chung với bạn gái kém 17 tuổi, NSƯT Chí Trung khẳng định một câu 'chắc nịch'

Phát ngôn trên trang cá nhân của NSƯT Chí Trung về chuyện có con chung với bạn gái kém tuổi nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

Mối tình của NSƯT Chí Trung và bạn gái kém 17 tuổi nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi thường xuyên khoe những hình ảnh vô cùng tình cảm trên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, nam nghệ sĩ Chí Trung vừa chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái kém tuổi trên trang cá nhân. Trong ảnh nam nghệ sĩ cầm tách cà phê trên tay và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc bên cạnh người bạn gái xinh đẹp. Cả hai đều ánh lên sự hạnh phúc trên khuôn mặt. Táo Giao thông dí dỏm viết: "Hóng nốt cái lạnh cuối mùa".

Chí Trung và bạn gái hạnh phúc khoe ảnh - Ảnh: FBNV Sau khi bài viết được chia sẻ công khai, bên cạnh những lời khen có một bình luận khiến cư dân mạng không khỏi chú ý. Cụ thể, người này dành lời khuyên cho cặp đôi về việc sinh con. Người này viết: "Chí Trung đẹp trai quá, cô Lan cũng rất xinh, nên đi sang Thái Lan làm thụ tinh trong ống nghiệm để sinh 1 cháu đi. Bạn chị quen 46 tuổi vừa sang Thái Lan làm, sinh con trai đã được 4 tháng. Có 1 cháu bé ngồi cùng nữa là hoàn hảo". Nhận được lời khuyên, Chí Trung vui vẻ phản hồi: "Dạ thôi, chúng em cháu con 2 bên cũng đủ cơ số rồi, còn chút năm cuối đời sống an nhiên thôi ạ". Có thể thấy, nam nghệ sĩ đã hài lòng với con riêng của hai bên nên việc sinh con chung với bạn gái kém tuổi là không cần thiết.

NSƯT Chí Trung đáp lời khi cư dân mạng khuyên nên có con chung với bạn gái kém tuổi - Ảnh: Chụp màn hình Đầu tháng 1/2020, thông tin NSƯT Chí Trung và NSƯT Ngọc Huyền chia tay nhau 32 năm chung sống khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối. Cặp đôi có với nhau một con trai và một con gái. Sau đó, nam diễn viên tìm được hạnh phúc mới bên cạnh Ý Lan, một doanh nhân tài giỏi, thành đạt và xinh đẹp. Ý Lan có 2 người con gái với chồng cũ. Ngay sau khi công khai yêu đương với Á Hậu Ý Lan, cặp đôi nhận về không ít ý kiến trái chiều vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Song, Chí Trung không hề ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho bạn gái kém 18 tuổi và luôn dành cho cô những lời khen có cánh. Dù trải qua không ít sóng gió nhưng cả 2 vẫn chưa có ý định tiến tới hôn nhân vì sợ tan vỡ. Nam nghệ sĩ và bạn gái chỉ đơn giản muốn ở bên nhau tận hưởng hạnh phúc qua ngày.

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