Giữa lúc Ngọc Trinh 'muối mặt' vì bị tố diện váy nhái, Nathan Lee đăng đàn ẩn ý, chốt hạ một câu 'sâu cay'

Giữa lúc Ngọc Trinh bị bóc phốt dùng đồ "fake", Nathan Lee có động thái khiến cư dân mạng chú ý và không ngừng bàn tán.

Gần đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về việc Ngọc Trinh bị thương hiệu quốc tế đăng bài bóc phốt. Nhà thiết kế Haixi Ren, người sáng lập thương hiệu Ren, tức giận cho biết nữ người mẫu đang mặc chiếc váy đạo nhái của mình. Phía này bức xúc đăng ảnh so sánh bản gốc và bức ảnh chân dài gốc Trà Vinh chia sẻ kèm những lời lẽ bất bình. Nhà thiết kế nước ngoài cho biết: "Ngọc Trinh đang mặc một chiếc váy hoa oải hương rẻ tiền nhái từ thiết kế của Kendall Jenner. Không đời nào chúng tôi lại may loại này. Nếu bạn muốn chiếc váy của chúng tôi, hãy gửi email (đặt hàng) và trả tiền, tôi sẽ làm một cái cho bạn. Dừng đạo nhái sản phẩm của các nhà thiết kế trẻ! Cảm ơn những người theo dõi đã gửi thông tin này đến tôi. Tôi biết ơn vì sự ủng hộ của các bạn”.

Ngọc Trinh 'muối mặt' vì bị chính nhà thiết kế nước ngoài tố đạo nhái - Ảnh: Chụp màn hình Giữa lúc "nữ hoàng nội y" muối mặt vì bị tố đạo nhái công khai, ngay sau đó, Nathan Lee bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái sâu cay: "Mấy bữa nay người Việt rạng danh thế giới nhỉ?! #Phèn". Nathan Lee đăng đàn ẩn ý giữa lúc Ngọc Trinh vướng lùm xùm đạo nhái - Ảnh: Chụp màn hình Dù không chỉ đích danh “người Việt” nào nhưng khán giả vẫn có thể đoán ra rằng có lẽ nam ca sĩ đang ám chỉ việc Ngọc Trinh bị nhãn hàng quốc tế tố trên Instagram vì dám trắng trợn đạo nhái sản phẩm của họ.

Bên cạnh đó, Nathan Lee còn gây chú ý khi đáp trả một tài khoản bình luận bông đùa rằng: "Ngọc Trinh thì chỉ có chủ tịch mới trị nổi thôi". Chính vì hành động đó mà cư dân mạng càng chắc chắn rằng nam ca sĩ đang ám chỉ Ngọc Trinh. Bình luận gây chú ý của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Nathan Lee từng nhiều lần đăng đàn ẩn ý chuyện Ngọc Trinh nói dối về việc mua nhà mua xe, quá khứ không mấy tốt đẹp, thẩm mỹ… khiến dư luận xôn xao một thời gian dài. Anh ngang nhiên thách thức, châm chọc mà phía ekip Ngọc Trinh không dám "ho he" phản kháng. Ngoài Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn và Xuân Lan là 2 nhân vật thường xuyên được Nathan Lee "quan tâm đặc biệt". Cách đây không lâu, Nathan Lee cũng khiến "cõi mạng" náo động một phen khi xuống tay mua đứt tên thương hiệu mang tên Cao Thái Sơn.

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