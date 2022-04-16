Sau 7 năm đổ vỡ hôn nhân, diễn viên Thu Quỳnh mắc chứng trầm cảm, vẫn cho con gặp bố dù nhiều người ngăn cản

Hậu trường 16/04/2022 20:40

Sau khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, Thu Quỳnh đã có thể thoải mái đối điện và chia sẻ về những câu chuyện đời tư của mình trên sóng truyền hình.

Là một trong nữ diễn viên trẻ thành công hàng đầu ở miền Bắc, tài năng diễn xuất đi cùng vẻ đẹp ngọt ngào đã giúp Thu Quỳnh nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng. Cô còn được biết đến với các vai diễn trong "Sống chung với mẹ chồng", "Hương vị tình thân", đặc biệt vai My Sói trong "Quỳnh Búp Bê" đánh dấu sự bùng nổ trong sự nghiệp nghệ thuật của nữ diễn viên này.

Mặc dù khá thành công trong sự nghiệp nhưng Thu Quỳnh lại khá lận đận trên con đường tình duyên. Cụ thể, cô nàng thoải mái đối điện và chia sẻ về những câu chuyện đời tư của mình, từng bước qua tan vỡ và hiện đã tìm thấy hạnh phúc mới ở hiện tại.

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Thu Quỳnh phải đối mặt với nhiều áp lực hậu ly hôn - Ảnh: FBNV

Mới đây, trong chương trình "Lối ra", Thu Quỳnh chia sẻ rằng cô cảm thấy nhẹ nhàng và sẵn sàng để con gặp bố sau khi ly hôn. Nữ chính phim "Hương vị tình thân" thẳng thắn chia sẻ: "Việc cho con về bên nội và gặp bố là điều hết sức cần thiết vì con của em chắc chắn có bố".

Mặc sự ngăn cản của nhiều người, nữ diễn viên vẫn cho con gặp chồng cũ. Cô giãi bày: "Nhiều người hơi tiêu cực, cho rằng bố của Be là người có lỗi trong chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhiều ý kiến cũng cho rằng cho về gặp bố làm gì khi cháu còn bé thế. Nhưng em bảo: "Không, Be có bố có mẹ đàng hoàng, bản thân em không chửa hoang". Quyền của đứa trẻ là được nhận đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ và gia đình nội ngoại. Kể cả bậc làm bố làm mẹ cũng không có quyền cướp đi quyền được hạnh phúc của con cái".

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Thu Quỳnh và con trai - Ảnh: Internet

Đồng thời, nữ diễn viên cũng thoải mái bày tỏ: "Nếu bố của Be có người yêu hay yêu được ai thì em mừng quá. Phải thoải mái lên vì chúng ta có cuộc sống tự do riêng và không thiếu những điều khiến cho cuộc sống ý nghĩa hơn".

Bên cạnh đó, Thu Quỳnh thừa nhận bản thân từng khóc nức nở sau thời gian phải gồng mình lên để bước qua những áp lực cũng như vượt qua chứng trầm cảm. Tuy nhiên, sau tất cả, Thu Quỳnh sống tích cực, lạc quan và ngày càng hạnh phúc.

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