Hội ngộ với Thúy Nga tại Mỹ, nghệ sĩ Lê Giang bất ngờ hé lộ câu chuyện 'mất bạc tỷ' giữa lúc kinh tế khó khăn

Mới đây, trên kênh youtube cá nhân, nữ danh hài Thúy Nga đã có cuộc gặp gỡ vui vẻ với nghệ sĩ Lê Giang tại Mỹ

Sau 2 năm mắc kẹt tại Việt Nam vì dịch bệnh, cuối cùng nữ nghệ sĩ Lê Giang cũng có cơ hội đưa mẹ ruột và con trai xuất ngoại như mong muốn. Tại đây, nữ nghệ sĩ đã có dịp gặp gỡ danh hài Thúy Nga tại đất Mỹ. Chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân, danh hài Thúy Nga không giấu nổi sự tò mò về "nghề tay trái" kinh doanh của đàn chị. Lê Giang liền thẳng thắn tiết lộ: "Đợt đó, tôi cứ tưởng hết Covid rồi nên mở lại tiệm nail. Vừa mở được một tuần thì dịch bệnh bùng lên mạnh hơn, nhận thông báo phải đóng cửa lần nữa. Thế là, tôi đóng cửa luôn tiệm nail từ đó tới giờ, không mở lại. Toàn bộ đồ đạc đầu tư cho tiệm nail, tôi phải bỏ hết. Tôi mua toàn bộ đồ mới. Tôi mướn mặt bằng ngay trung tâm quận 1, nên tiền mặt bằng một tháng mất 80 triệu. Tôi phải trả mất 2 tháng tiền cọc, ứng trước 2 tháng nhưng mùa dịch không kinh doanh được nên mất hết".

Lê Giang tiết lộ với Thúy Nga chuyện làm ăn thua lỗ - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh việc tham gia nghệ thuật, nghệ sĩ Lê Giang còn quyết định mở một tiệm nail để thêm nghệ tay trái cho mình. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nữ diễn viên phải thông báo đóng cửa tiệm tâm huyết của mình do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, Lê Giang giải thích thêm chuyện liên tục mở tiệm nail giữa lúc kinh tế khó khăn, chấp nhận chịu lỗ cả tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi phải mở lại vì làm nail là nghề kỷ niệm của tôi trong thời gian sống ở nước ngoài. Tôi cũng biết làm nail nên rất đam mê. Tôi mở tiệm nail cũng để được tự tay làm nail cho mọi người".

Lê Giang đã có cuộc gặp gỡ vui vẻ với Thúy Nga và bạn bè tại Mỹ - Ảnh: FBNV Thấy đàn chị than thở chuyện làm ăn thua lỗ giữa thời buổi kinh tế khó khăn, Thúy Nga bày tỏ sự đồng cảm. Nữ danh hài tâm sự: "Ở Mỹ này trong đợt dịch vừa rồi, những người làm kinh doanh đều được chính phủ cho tiền hết. Không phải cho luôn mà cho vay không lãi, nhiều người kinh doanh lấy được mấy chục ngàn đô lận. Nghệ sĩ chúng tôi đi làm ăn lớn mà thiếu tính toán là dễ thua lỗ, mất hết". Được đàn em an ủi, Lê Giang lạc quan nói: "Thôi thì mất cái nọ được cái kia, ông trời sẽ cho lại cái khác. Cũng may là tôi biết ngưng liền khi lỗ, không ôm vào, càng ôm càng chết".

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