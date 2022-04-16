Đàn em 'vén màn' con người thật của Đàm Vĩnh Hưng, tiết lộ điều ít ai biết gây ngỡ ngàng

Hậu trường 16/04/2022 16:42

Vừa qua, một đoạn clip cho thấy con người thật của Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Trong clip hậu trường thực hiện dự án âm nhạc "Anh lo cho em hết", Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều sự quan tâm với những khoảnh khắc "lăn xả" hết mình vì công việc trên trường quay. Cụ thể, nam ca sĩ miệt mài tập luyện vũ đạo, họp ê-kíp liên tục để chuẩn bị cho việc sản xuất đồng thời tự chuẩn bị trang phục cho từng set quay.

Đáng chú ý, "Ông hoàng nhạc Việt" vô cùng nghiêm túc và khắt khe trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, anh còn theo dõi sát sao, trực tiếp thị phạm cho các khách mời. Ngoài Vũ Hà, góp mặt trong MV mới của anh còn có rapper Ricky Star và TikToker CiiN.

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Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Đàm Vĩnh Hưng cho thấy sự khó tính và nghiêm túc khi liên tục yêu cầu các khách mời quay lại vì chưa hài lòng. Anh còn tham gia chỉ đạo diễn xuất để có khung hình ăn ý. Tuy nhiên, anh không hề gặp khó khăn vì khoảng cách thế hệ. Ngược lại, nam ca sĩ còn pha trò, tạo không khí vui vẻ khi hợp tác cùng các nghệ sĩ trẻ.

Đặc biệt, Ricky Star ngỡ ngàng vì nhận sự ưu ái khi được anh đích thân chải tóc, thậm chí ôm hôn thắm thiết. Nam rapper tâm sự rằng Đàm Vĩnh Hưng là thần tượng của cả gia đình. Vì thế, khi được mời hợp tác, anh vô cùng thích thú, không tin đó là sự thật. 

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Đàn em Ricky Star 'vén màn' con người thật của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Về phần cô nàng TikToker CiiN, cô cực kỳ phấn khích và có phần lo lắng khi tham gia sản phẩn âm nhạc của nam ca sĩ. Tuy nhiên, những điều cô àng chưa làm được thì Mr. Đàm đã đứng ra thị phạm từng tí một, chỉnh sửa cho cô từng li từng tí, từ trang sức tới quần áo, làm sao cho cô nàng phải hoàn hảo nhất.

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Đàm Vĩnh Hưng chu toàn mọi việc trong quá trình thực hiện dự án âm nhạc của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Với dự án mới này, Đàm Vĩnh Hưng cho biết đây là sáng tác của học trò Phạm Đình Thái Ngân viết tặng thầy. Anh đã ấp ủ thực hiện MV trong 2 năm nhưng nhiều lần trì hoãn vì dịch.

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Ricky Stả sao Việt

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