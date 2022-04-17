Huỳnh Uyển Ân đã có màn lột xác trở nên xinh đẹp khiến người hâm mộ bất ngờ.

Huỳnh Uyển Ân - gương mặt mới trong làng điện ảnh để lại ấn tượng trong lòng khán giả với danh xưng “em gái Trấn Thành”. Có được người anh nổi tiếng, Uyển Ân không ngại học hỏi ở anh trai. Trấn Thành nổi tiếng nhưng cũng không vì em gái là diễn viên mà gượng đưa vào những bộ phim của anh. Với A Xìn, tiêu chí quan trọng nhất là hợp vai nên kể cả Uyển Ân cũng không được “đặc cách” đóng phiên bản điện ảnh của Bố Già dù cho cô em út đã làm rất tốt hồi đóng bản webdrama.

Uyển Ân không ngại học hỏi anh trai nổi tiếng - Ảnh: FBNV Dù mới chỉ 19 tuổi nhưng Huỳnh Ân đã sở hữu chiều cao khá ấn tượng cùng phong cách thời trang cá tính. Thời gian này, Huỳnh Ân bắt đầu tập tành làm beauty blogger và nhận được khá nhiều sự ủng hộ của bạn bè và người hâm mộ. Uyển Ân tập tành làm beauty blogger - Ảnh: Internet Huỳnh Ân có ngoại hình khá mũm mĩm, thừa cân với khuôn mặt phúng phính đáng yêu. Vì thế, dù từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình nhưng nữ diễn viên vẫn chưa tạo được tiếng vang nhất định.

Uyển Ân trước đây khá mũm mĩm - Ảnh: Internet Mới đây, trong một sự kiện Huỳnh Ân khiến netizen không khỏi ồ òa trước màn lột xác ngoạn mục của mình. Cô nàng khoe visual tươi sáng, bắt hình trong chiếc đầm bồng bềnh màu trắng hệt công chúa. Đặc biệt, chiếc eo bé tí của diễn viên "Bố già" trở thành tâm điểm của shoot hình và góp phần tạo nên diện mạo hoàn hảo cho cô nàng. Uyển Ân lột xác ngoạn ngục - Ảnh: Internet Ngoài ra, khuôn mặt V-line thon gọn cũng vô cùng phù hợp với đường nét tinh nghịch và lanh lợi của Huỳnh Ân. Nữ diễn viên đang cho thấy sự nỗ lực không ngừng và cải thiện bản thân từng ngày để phù hợp với môi trường showbiz. Uyển Ân biết cách chọn layout trang điểm tôn lên bản thân - Ảnh: Internet Huỳnh Ân cũng đã biết lựa chọn layout trang điểm tôn lên visual trong trẻo của bản thân và nâng tầm thời trang đáng kể. Huỳnh Ân của hiện tại đã có những bước chuyển mình tích cực và dần được khán giả yêu điện ảnh nước nhà ủng hộ bởi tài năng, chứ không còn bị lệ thuộc quá nhiều vào danh xưng "em gái Trấn Thành".

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