Liên tục bị hối thúc 'có con' sau 6 năm kết hôn, Trấn Thành tuyên bố sốc về kế hoạch sinh con?

Trấn Thành bày tỏ bản thân không quan trọng việc có con cái vì thời gian dành cho Hari Won còn không đủ.

Sau 6 năm kết hôn, cặp vợ chồng Trấn Thành - Hariwon vẫn được lửa tình yêu, luôn dành cho nhau nhiều điều ngọt ngào như thuở ban đầu khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên bên cạnh những sự ngọt ngào đó, nhiều người hâm mộ cũng luôn trông ngóng "tin vui" từ cặp đôi. Cả 2 không ngần ngại dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào khi xuất hiện nơi đông người - Ảnh: báo Thanh Niên Liên quan đến vấn đề này, mới đây, chia sẻ trong một một sự kiện, Trấn Thành cho biết, bản thân còn không có đủ thời gian dành cho bà xã vì thế việc có con đối với anh không quan trọng. Cụ thể, nam MC không ngần ngại chia sẻ kế hoạch sinh con trước dàn khách mời: "Tôi không quan trọng có con có cái, tôi cảm thấy thời gian với vợ rất quý báu, tôi dành thời gian cho vợ còn không đủ. Còn nếu người đàn ông nào đó quan trọng việc có con, thậm chí gia đình người ta quan trọng mà người ta mắc kẹt với điều này. Chúng ta tự ái, chúng ta tự ti với bản thân, lúc đó chúng ta không còn tinh thần làm cái gì cả".

Cặp vợ chồng Trấn Thành song ca tình tứ tại sự kiện - Ảnh: Thanh Niên Không chỉ vậy, nói thêm về việc phụ nữ luôn tìm cách "giữ chồng", Trấn Thành bày tỏ thẳng quan điểm: "Tôi rất sợ người phụ nữ hỏi ai đó cách "giữ chồng". Tại sao phải giữ chồng bởi "giữ" là sắp mất. Tại sao mình không dùng từ làm cách nào thu hút chồng? Hiện nay vợ tôi đang làm điều đó. Tôi lấy vợ 5 năm rồi. Tôi chưa bao giờ thấy rằng việc kết hôn lại phù hợp cho cá tính của tôi. Tôi là người thích tự do, thích bay nhảy, đi chơi. Tôi yêu bạn bè, yêu công việc. Tôi thấy thời gian tôi sống còn không đủ nữa. Nhưng cô ấy rất thú vị. Quan trọng là cô ấy không bao giờ giữ chồng mà làm chồng phải bò theo. Bằng cách nào, đó là hãy làm mình đẹp nhất có thể, hãy giỏi nhất có thể, thú vị nhất có thể và hãy là mình. Không cần giữ ai hết, chúng ta tự hay ho thì người kia ở lại thôi. Tự hỏi mình: "Bạn tìm đâu ra trên thế giới này người thông minh hơn tôi, yêu bạn hơn tôi?". Tại sao phải giữ nhau, cách chúng ta gìn giữ tình yêu là hãy tốt hơn mỗi ngày".

Trấn Thành - Hariwon được xem là một trong những cặp đôi vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Vbiz khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Thanh Niên Trước đó, khi Hari liên tục đối diện với nhiều đồn đoán mang thai, thậm chí nhiều lời mỉa mai ác ý việc nữ ca sĩ không thể có con sau nhiều năm về chung một nhà,Trấn Thành luôn lên tiếng bảo vệ vợ. Gần 6 năm qua, Trấn Thành - Hariwon được xem là một trong những cặp đôi vợ chồng hạnh phúc nhất nhì trong showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-bi-hoi-thuc-co-con-sau-6-nam-ket-hon-tran-thanh-tuyen-bo-soc-ve-ke-hoach-sinh-con-461768.html