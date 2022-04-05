Trấn Thành bị CĐM 'ném đá' dữ dội khi đòi làm lại 'siêu phẩm' của Hàn Quốc, nhắc đến cả lùm xùm từ thiện

Hậu trường 05/04/2022 15:22

Từ ngày vướng vào ồn ào từ thiện, Trấn Thành liên tục phải nhận về những phản ứng trái chiều của khán giả khi ra mắt các sản phẩm nghệ thuật của mình.

Vừa qua, Trấn Thành đã tổ chức buổi họp báo công bố dự án phim điện ảnh mới, tuy nhiên, trong buổi họp báo, việc Trấn Thành tiết lộ đang thương thảo mua bản quyền remake bộ phim Squid Game - bom tấn sinh tồn của Hàn Quốc mới là thông tin khiến nhiều người chú ý và bàn tán nhiều nhất.

Trấn Thành bị CĐM 'ném đá' dữ dội khi đòi làm lại 'siêu phẩm' của Hàn Quốc, nhắc đến cả lùm xùm từ thiện - Ảnh 1

Vốn là một bộ phim làm mưa làm gió khắp thế giới và giữ kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' tại Hàn Quốc, thế nên Squid Game đương nhiên cũng từng gây bão khắp MXH Việt Nam. Trấn Thành cho biết: "Chúng tôi chỉ mới nhận lời mời thôi, chưa biết có đàm phán thành công hay không. Ê-kíp cũng chưa rõ kinh phí phía đối tác dành cho mình là bao nhiêu để thực hiện phiên bản Việt của một bộ phim đã quá thành công này nữa.

Đây chính là áp lực của tôi. Tôi hi vọng nếu có thể đạt được thỏa thuận thực hiện dự án này, thì tôi sẽ không làm khán giả Việt Nam thất vọng" - nam MC chia sẻ. 

Trấn Thành bị CĐM 'ném đá' dữ dội khi đòi làm lại 'siêu phẩm' của Hàn Quốc, nhắc đến cả lùm xùm từ thiện - Ảnh 2

Tuy nhiên, thông tin Trấn Thành làm lại bộ phim đã lập tức vướng phải nhiều ý kiến tiêu cực từ CĐM. Nhiều ý kiến cho rằng nam MC 'không đủ sức' để làm một bộ phim bom tấn như vậy, không những thế, chỉ nghĩ tới việc ông xã Hari Won sẽ 'lôi' dàn bạn thân quen thuộc của mình như: Lê Giang, Tuấn Trần, Lê Dương Bảo Lâm... thì cũng đủ để khán giả sớm 'chê'. 

Trấn Thành bị CĐM 'ném đá' dữ dội khi đòi làm lại 'siêu phẩm' của Hàn Quốc, nhắc đến cả lùm xùm từ thiện - Ảnh 3
Ảnh chụp màn hình

 

Trấn Thành bị CĐM 'ném đá' dữ dội khi đòi làm lại 'siêu phẩm' của Hàn Quốc, nhắc đến cả lùm xùm từ thiện - Ảnh 4
Ảnh chụp màn hình

Không những thế, nhiều khán giả còn không quên nhắc về ồn ào từ thiện mà Trấn Thành vướng phải thời gian qua. Về vấn đề này, trong chính buổi họp báo, nam MC đã cũng đã lên tiếng nói rõ: "Tôi nghĩ tôi có làm gì sai thì chắc chắn pháp luật sẽ trừng trị tôi. Không ai thoát khỏi lưới trời cả. Đến giờ phút này tôi vẫn hạnh phúc vì cảm thấy mình làm gì sai với lương tâm và người dân của mình cả." - Trấn Thành bày tỏ.

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Từ khóa:   Trấn Thành Trấn Thành từ thiện trấn thành làm Squid Game

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