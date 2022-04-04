Thân nhau là thế, nhưng Trấn Thành vẫn nhất quyết 'cạch' Hồ Ngọc Hà vì một lý do, CĐM nghe xong cũng gật gù đồng ý!

Trong dự án phim mới, Trấn Thành tiết lộ lý do nhất quyết không mời Hồ Ngọc Hà tham gia dù cả hai là cặp bạn bè thân thiết nổi tiếng của showbiz Việt.

Hồ Ngọc Hà và Trấn Thành vốn là bạn bè khá thân thiết trong giới showbiz. Trấn Thành từng chia sẻ Hồ Ngọc Hà là một trong những cô gái mà anh ngưỡng mộ, thậm chí là ngưỡng mộ nhất showbiz Việt. Nghị lực, vẻ đẹp và tình cảm của Hà Hồ là những điều đã chinh phục anh. Trấn Thành và Hồ Ngọc Hà được công chúng biết đến là cặp bạn bè khá thân thiết trong giới showbiz - Ảnh: Internet Mới đây, tại buổi họp báo ra mắt bộ phim MAI với sự góp mặt của loạt diễn viên như Lê Dương Bảo Lâm, Vũ Quốc Khánh, Anh Đức,... Trấn Thành đã có những chia sẻ hết sức thú vị về Hồ Ngọc Hà.

Tham gia họp báo cùng bà xã, Trấn Thành tiết lộ lý do không thể mời Hồ Ngọc Hà tham gia trong dự án phim mới - Ảnh: Internet Mặc dù là đôi bạn khá thân thiết, nhưng những dự án phim của Trấn Thành chưa bao giờ có sự góp mặt của Hồ Ngọc Hà. Điều này, làm cho khán giả không khỏi tò mò. Để giải thích cho vấn đề này, Trấn Thành đã chia sẻ: "Tôi rất muốn Hồ Ngọc Hà góp mặt trong dự án lần này. Thế nhưng Hồ Ngọc Hà có khuôn mặt quá sang và giàu có, anh không thể nào làm cho Hà Hồ có thể bớt sự sang chảnh đó lại được. Trong khi đó, nhân vật MAI trong bộ phim mới của anh thì lại không giàu, được như thế". Trấn Thành rất muốn Hồ Ngọc Hà góp mặt trong dự án lần này, thế nhưng Hồ Ngọc Hà 'sang quá trời sang' - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Trấn Thành còn tiết lộ điều đặc biệt mà bản thân mong muốn ở Hồ Ngọc Hà, làm cho khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Nam danh hài thẳng thắng tiết lộ điều này trước công chúng: "Những người khác, tôi nghĩ là tôi có cách để làm họ bớt xịn hơn, bớt sang hơn để vào nhân vật Mai. Còn riêng Hồ Ngọc Hà, tôi không biết có cách nào để làm Hà nghèo nàn đi không? Tôi không biết cách chứ thật sự là rất muốn".

Tâm sự của nam MC nhận được sự đồng tình của không ít khán giả bởi từ trước đến nay Hồ Ngọc Hà nổi tiếng là sao nữ xinh đẹp nhất nhì showbiz Việt. Không phải ngẫu nhiên mà bà mẹ 3 con được khán giả gọi với danh xưng "nữ hoàng giải trí", nét đẹp lai đặc biệt của bà xã Kim Lý gây ấn tượng mạnh với fan hâm mộ. Nữ hoàng giải trí của showbiz Việt - Ảnh: Internet Được biết, Trấn Thành có dự định mời Hồ Ngọc Hà hát ca khúc nhạc phim Mai bởi cô cũng đã từng trải qua nhiều đau khổ trong cuộc sống. Bộ phim Mai dự kiến sẽ ra mắt vào mùng 1 Tết năm 2023. Hứa hẹn sẽ “phá đảo” tất cả các cụm rạp trên khắp cả nước.

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