'Lạnh sống lưng' mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc bị bắt cóc ở trời Tây, NSND Bạch Tuyết trải lòng: 'Đó là một chuyến đi bão táp... tưởng như sắp chết'

Hậu trường 04/04/2022 16:33

Từng bị bắt cóc ở bên trời Âu đến hiện tại nghĩ lại NSND Bạch Tuyết vẫn bị hoảng hốt không thôi.

Được mệnh danh là "Cải lương chi bảo" đồng thời là Tiến sĩ Nghệ thuật Cải lương đầu tiên của Việt Nam tại hai viện hàn lâm Anh Quốc và Bulgaria, NSND Bạch Tuyết luôn được khán giả mến mộ bởi tài năng, lối sống thach bạch của mình. Chính vì điều đó dù đã trải qua hàng chục năm, cô vẫn rất được khán giả yêu thích, quan tâm. 

'Lạnh sống lưng' mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc bị bắt cóc ở trời Tây, NSND Bạch Tuyết trải lòng: 'Đó là một chuyến đi bão táp... tưởng như sắp chết' - Ảnh 1
Cải lương chi bảo - Bạch Tuyết - Ảnh: Internet

Mới đây, trong chương trình "Lần đâu tôi kể" NSND Bạch Tuyết đã khiến khá giả chú ý bởi một câu chuyện đã ám ảnh cô suốt một thời gian dài. Năm 1984, nghệ sĩ Bạch Tuyết cùng các nghệ sĩ lừng danh nhất thời điểm ấy của làng cải lương như: Lệ Thủy, Thanh Tòng, Ngọc Giàu... đã cùng nhau tham gia biểu diễn ở châu Âu. Trong tour diễn này, Bạch Tuyết đã gặp một việc khiến cô vô cùng bàng hoàng. 

 Theo lời nữ nghệ sĩ, lúc đó, bà và các đồng nghiệp trong lúc di chuyển ra xe thì bị một toán người xông ra với ý định bắt cóc. Ngay lúc ấy, nghệ sĩ Bạch Tuyết cùng nghệ sĩ, Ngọc Giàu, Lệ Thủy vội vàng trốn đi, những Minh Vương lại bị tóm được nhưng may mắn nam nghệ sĩ đã có thể vùng ra chạy trốn. Tuy nhiên, Bạch Tuyết lại không may mắn như vậy, cô bị bọn bắt cóc bắt được và đi lên xe.

Suốt chặng đường đi, bà không ngừng dùng giọng hát của mình để cầu xin đám người bắt cóc nhưng chảng mảy may đả động được đám người. May sao, NSND Bạch Tuyết nhanh trí ngỏ lời đi vào phòng vệ sinh, bà liên tục làm phiền khiến bọn bắt cóc phải theo, nhân lúc bọn chúng không để ý, nữ nghệ sĩ đã vội vàng bỏ chạy vừa may trên đoạn được gặp được một công nhân và được họ giúp đỡ.

'Lạnh sống lưng' mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc bị bắt cóc ở trời Tây, NSND Bạch Tuyết trải lòng: 'Đó là một chuyến đi bão táp... tưởng như sắp chết' - Ảnh 2
Nghệ sĩ Bạch Tuyết kể lại chuyến đi bão táp ở Tây Âu - Ảnh chụp màn hình

Trên đường đi, NSND Bạch Tuyết ngỏ ý ghé một quán nước ở ngã tư đường. Bà đi thẳng vô nhà vệ sinh và sau khi trở ra, thấy bọn bắt cóc không để ý, nữ nghệ sĩ bất ngờ bỏ chạy. “Tôi cứ thấy ngã tư là quẹo, cho tới khi ngừng lại thì không thấy ai đuổi theo. Vừa chạy, tôi thấy một chiếc xe nên chặn lại. Đó là một công nhân trẻ đang đi làm ca đêm. Tôi mới nói bằng tiếng Anh rằng mình đang bị bắt cóc và đưa thông tin khách sạn, nhờ đưa về giùm", cô cho hay.

Mặc dù gặp vấn đề không may trên đường lưu diễn khiến cô đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, thế nhưng NSND Bạch Tuyết chia sẻ thêm:

"Đó là một chuyến đi bão táp nhưng tôi rất muốn đi và được quay lại thì vẫn đi. Chuyến đi đó không thể không có trong cuộc đời tôi. Có lúc tôi hốt hoảng, kinh hoàng, tưởng như sắp chết, nhưng cũng có lúc vinh quang không thể tưởng tượng được. Đặc biệt, khi tôi tới Paris, mọi người đón chào tôi rất nhiệt liệt. Bà con mình bên đó ai gặp tôi cũng ôm hôn rồi khóc, bảo: “Chúng tôi thương bạn vô cùng, bạn đã chiến đấu rất anh dũng”. Tôi không biết mình chiến đấu cái gì, chỉ biết rằng mình phải đi và phải trở về. Nếu không về, tôi không thể gặp được gia đình, con cái, như thế thì khổ lắm. Con tôi ngày đó vẫn còn nhỏ nữa”.

'Lạnh sống lưng' mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc bị bắt cóc ở trời Tây, NSND Bạch Tuyết trải lòng: 'Đó là một chuyến đi bão táp... tưởng như sắp chết' - Ảnh 3
Bạch Tuyết là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên được Nhà nước vinh danh nghệ sĩ nhân dân - Ảnh: Internet

NSND Bạch Tuyết sinh năm 1945. Bà từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với các vở kinh điển Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Tuyệt tình ca, Lục Vân Tiên,... Bạch Tuyết là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên được Nhà nước vinh danh nghệ sĩ nhân dân năm 2012.

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