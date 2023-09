Theo lời nữ nghệ sĩ, lúc đó, bà và các đồng nghiệp trong lúc di chuyển ra xe thì bị một toán người xông ra với ý định bắt cóc. Ngay lúc ấy, nghệ sĩ Bạch Tuyết cùng nghệ sĩ, Ngọc Giàu, Lệ Thủy vội vàng trốn đi, những Minh Vương lại bị tóm được nhưng may mắn nam nghệ sĩ đã có thể vùng ra chạy trốn. Tuy nhiên, Bạch Tuyết lại không may mắn như vậy, cô bị bọn bắt cóc bắt được và đi lên xe.

Suốt chặng đường đi, bà không ngừng dùng giọng hát của mình để cầu xin đám người bắt cóc nhưng chảng mảy may đả động được đám người. May sao, NSND Bạch Tuyết nhanh trí ngỏ lời đi vào phòng vệ sinh, bà liên tục làm phiền khiến bọn bắt cóc phải theo, nhân lúc bọn chúng không để ý, nữ nghệ sĩ đã vội vàng bỏ chạy vừa may trên đoạn được gặp được một công nhân và được họ giúp đỡ.