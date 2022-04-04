Chỉ vừa mới từ Việt Nam về Mỹ, ca sĩ Phương Loan đã khoe ngay diện mạo mới của mình, đây là lần đầu cô thay đổi thứ này kể từ khi cố NS Chí Tài qua đời.

Hơn một năm kể từ khi cố nghệ sĩ Chí Tài qua đời, ca sĩ Phương Loan vẫn không nguôi nỗi nhớ với ông xã của mình, người mà cô xem như là cả thế giới. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ thời gian gần đây đã thực hiện nhiều tâm nguyện mà cố NS Chí Tài để lại, thần thái của cô cũng vì thế mà tươi tắn hơn hẳn. Ca sĩ Phương Loan vừa về Việt Nam một thời gian để thăm bạn bè và thực hiện các di nguyện của cố NS Chí Tài - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân của mình vào ngày 4/4, ca sĩ Phương Loan đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ bởi diện mạo hoàn toàn mới của cô. Theo đó, ngoài việc thay đổi kiểu tóc mới, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ nhiều điều về cuộc sống của mình, diện mạo của cô cũng vì thế mà tươi tắn và trẻ trung hơn rất nhiều.

Phương Loan được khen là xinh hơn và trẻ trung hơn với mái tóc ngắn của mình - Ảnh: FBNV Theo đó, Phương Loan đã cho đăng tải một đoạn clip cập nhật tình hình của mình với người hâm mộ, trong video cô nói: "Bé Heo có đôi lời tâm tình với đàn heo con (tên gọi fanclub của cô - BTV) là hãy yêu thương nhau hơn, đừng ganh tị với nhau, cô yêu thương các bạn heo con đều như nhau, hãy đoàn kết để cô Bé Heo không buồn nữa nhé các bạn heo con đáng yêu". Ngoài ra, ca sĩ Phương Loan còn cho hay, sau thời gian ở Việt Nam để làm một số việc, hiện tại cô đã quay về Mỹ được 3 tuần và tiếp tục các công việc của mình. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của mình đã có những chuyển biến tốt như cánh tay đã hết đau, đã ngủ được khiến người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm.

Phương Loan vẫn thường xuyên ra thăm mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV Về diện mạo mới toanh của mình, Phương Loan cho hay, thời gian ở Việt Nam đã làm tóc cô bị hỏng nặng nên cô phải cắt đi, được biết đây là lần đầu cô cắt tóc kể từ khi cố NS Chí Tài qua đời. Mái tóc ngắn này của nữ nghệ sĩ đã nhận được nhiều lời khen là khiến cô trẻ lại và xinh đẹp hơn rất nhiều.

Ca sĩ Phương Loan khóc nức nở khi làm điều này vì nhớ cố NS Chí Tài Thói quen mua sắm của ca sĩ Phương Loan đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời.

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