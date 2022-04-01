Ca sĩ Phương Loan khóc nức nở khi làm điều này vì nhớ cố NS Chí Tài

Thói quen mua sắm của ca sĩ Phương Loan đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã đăng tải một bài viết khá dài trên trang cá nhân của mình với nội dung là những thay đổi của ca sĩ Phương Loan kể từ khi ông xã là nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Nhiều thói quen của ca sĩ Phương Loan kể từ khi ông xã là nghệ sĩ Chí Tài qua đời - Ảnh: FBNV Theo đó, trước đây ca sĩ Phương Loan mỗi khi đi mua sắm đều chẳng cần phải nhìn giá, ông xã cô luôn chiều theo ý vợ và gửi tiền cho cô tiêu thỏa thích. Tuy vậy, kể từ khi NS Chí Tài qua đời, cô đã thay đổi thói quen này, mọi chi tiêu cũng phải cân nhắc kỹ càng. Thậm chí có lần nhớ tới người chồng quá cố, Phương Loan tìm một góc trong cửa hàng mà khóc nức nở sau đó thì không quay lại cửa hàng đó nữa.

"Chị nói một năm rồi chị không đi shopping vì lần cuối cùng chị đi thấy một cái áo chị thích, lật giá tiền lên xem thấy đắt quá nên đành bỏ xuống. Sau đó chị không mua gì nữa mà tìm vào một góc ngồi rồi khóc nức nở. Và từ đó đến giờ chị chưa trở lại cái tiệm đó." - Trizzie Phương Trinh viết. Trizzie Phương Trinh còn cho biết, ca sĩ Phương Loan coi cố NS Chí Tài như là cả thế giới của mình vậy - Ảnh: FBNV Trizzie Phương Trinh còn cho biết, ca sĩ Phương Loan coi cố NS Chí Tài như là cả thế giới của mình vậy. Kể từ khi ông xã ra đi, cô như bị sụp đổ, lúc nào cũng cảm thấy tủi thân và hụt hẫng với mọi thứ trong cuộc sống.

"Nhớ một lần mình đưa chị đi bác sĩ chích ngừa, chị nói 'Em nắm tay chị đi, anh Tài hay nắm tay chị vì sợ chị bị đau'. Đưa tay ra nắm lấy tay chị mà mình phải quay đi chỗ khác vì sợ chị thấy nước mắt của mình rồi tủi thân khóc theo." - vợ cũ Bằng Kiều kể lại. Kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào tháng 12/2020, ca sĩ Phương Loan đã suy sụp nặng nề - Ảnh: FBNV Được biết, kể từ khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời vào tháng 12/2020, ca sĩ Phương Loan đã suy sụp nặng nề. Từ đó đến nay, cô liên tục thực hiện các di nguyện của chồng như làm từ thiện, xây nhà tình thương,...

Bồi hồi khôn nguôi với clip NS Chí Tài đánh đàn cho 'chị bé heo' hát: Ánh mắt trìu mến phát hờn Sau hơn 2 năm nghệ si Chí Tài đột ngột qua đời, đoạn clip đánh đàn được chia sẻ lại khiến nhiều khán giả không khỏi bồi hồi.

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