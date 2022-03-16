Bà xã Chí Tài đến thăm mộ chồng ngay khi trở về Mỹ, thông báo 'tin vui' cực lớn

Hậu trường 16/03/2022 10:29

Sau khi thực hiện những tâm nguyện cuối cùng của cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan trở về Mỹ và lập tức ra mộ chồng để thông báo tin vui.

Sau gần 1 tháng trở về thăm Việt Nam và thực hiện nhiều ước nguyện còn dang dở mà cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan đã chia sẻ hình ảnh có mặt tại Mỹ trên trang cá nhân. Việc đầu tiên khi trở về nhà, bà xã Chí Tài liền ra nghĩa trang thăm mộ chồng. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng báo tin vui cho ông xã về những công việc cô đã thay mặt anh hoàn thành xong tại Việt Nam. 

Đến thăm mộ ông xã sau thời gian xa cách, ca sĩ Phương Loan tận tình lau chùi phần mộ sạch sẽ, bày biện hoa quả và di ảnh cố nghệ sĩ cẩn thận. Ca sĩ Phương Loan hạnh phúc chia sẻ: “Bay về nhà rồi, chiều chủ nhật bé Heo đi thăm anh, kể cho anh nghe những việc làm của bé Heo ở Việt Nam và khoe với anh đêm ra mắt CD "Nụ cười anh còn mãi" được tốt đẹp. Nhớ lắm..."

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Vừa trở về Mỹ, ca sĩ Phương Loan liền đến mộ chồng - Ảnh: FBNV
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Phần mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài được lau chùi phần mộ sạch sẽ và sắp xếp cẩn thận - Ảnh: FBNV

Trước đó, khi ở Việt Nam, ca sĩ Phương Loan dành thời gian đến thăm hỏi, trao một số căn nhà tình thương tại khu vực miền Trung. Chuyến đi còn có sự đồng hành của Việt Hương, Hoàng Mập,... Tính tới thời điểm hiện tại, chị đã ra miền Trung bàn giao 13 căn nhà tình thương trong số 36 căn nhà được xây dựng từ Quỹ từ thiện Chí Tài. Những căn nhà tình thương còn lại sẽ được nghệ sĩ Hoài Linh thay mặt nghệ sĩ Chí Tài tiếp tục bàn giao cho bà con.

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Cô cũng thay mặt ông xã đến miền Trung trao tặng nhà tình thương - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Chí Tài muốn thực hiện một CD gồm những bài hát do anh sáng tác và yêu thích lúc sinh thời. Song, anh ra đi đột ngột khiến ước mơ dang dở. Do đó, vợ nghệ sĩ Chí Tài đã hoàn thành tâm nguyện của chồng. 

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CD 'Nụ cười anh còn mãi' - Ảnh: FBNV

CD Nụ cười anh còn mãi gồm 10 ca khúc do Phương Loan, Don Hồ hát đơn ca, song ca như: Anh ở đâu (Chí Tài), Trăm nhớ ngàn thương (Lam Phương), Đường xưa (Quốc Dũng, Nguyễn Đức Cường), Nếu xa nhau (Đức Huy), Nếu xuân này vắng anh (Bảo Thu), Yêu và mơ (Văn Phụng), Cơn mưa phùn (Đức Huy), Cô bé áo dài (Chí Tài), Nụ cười anh còn mãi (Hamlet Trương)...

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