Bà xã Chí Tài đến thăm mộ chồng ngay khi trở về Mỹ, thông báo 'tin vui' cực lớn

Sau gần 1 tháng trở về thăm Việt Nam và thực hiện nhiều ước nguyện còn dang dở mà cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan đã chia sẻ hình ảnh có mặt tại Mỹ trên trang cá nhân. Việc đầu tiên khi trở về nhà, bà xã Chí Tài liền ra nghĩa trang thăm mộ chồng. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng báo tin vui cho ông xã về những công việc cô đã thay mặt anh hoàn thành xong tại Việt Nam.

Đến thăm mộ ông xã sau thời gian xa cách, ca sĩ Phương Loan tận tình lau chùi phần mộ sạch sẽ, bày biện hoa quả và di ảnh cố nghệ sĩ cẩn thận. Ca sĩ Phương Loan hạnh phúc chia sẻ: “Bay về nhà rồi, chiều chủ nhật bé Heo đi thăm anh, kể cho anh nghe những việc làm của bé Heo ở Việt Nam và khoe với anh đêm ra mắt CD "Nụ cười anh còn mãi" được tốt đẹp. Nhớ lắm...".