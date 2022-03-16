Khoe vóc dáng vạn người mê nhưng bị soi một điểm 'biến dạng', H'Hen Niê vội lên tiếng đính chính

H'Hen Niê cho hay, vòng bụng của mình hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu "biến dạng" như netizen nói.

Sau khi đăng quang Hoa hậu hoàn vũ, H'hen Niê nhận được nhiều sự yêu mến nhất nhì làng hoa hậu Việt Nam. Thời gian gần đây, H'Hen Niê thường xuyên bị netizen soi về hình thể, đặc biệt là vòng 2 con kiến vì theo tiết lộ, cô nàng cho biết đang có nhiều dự án công việc quan trọng nên phải tập trung ăn uống, siết cân để cơ thể có được vẻ ngoài hoàn thiện nhất.

H'Hen Niê chia sẻ mình hoàn toàn không chỉnh sửa ảnh mà tất cả đều là tự nhiên - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bức ảnh mới nhất đăng tải trên cá nhân, vòng eo nhỏ xíu của nàng hậu ngay lập tức đập vào mặt nhiều cư dân mạng. Bên cạnh nhiều lời khen cũng không ít người bày tỏ sự thắc mắc, tò mò vì phần bụng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lõm vào trong bất thường hay thân hình biến dạng đáng báo động.

Nàng hậu tiết lộ sở hữu vòng eo 60 - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa tâm điểm chú ý về ngoại hình, H'Hen Niê đã chính thức lên tiếng. Nàng hậu tiết lộ rằng đây chính là body thật của cô mà không qua chỉnh sửa hình Ảnh. Cô đã phải tập luyện và ăn uống vất vả.

Vòng eo 60 của H'hen Niê là niềm mơ ước của nhiều chị em - Ảnh: Internet

Từ đó, cô cũng chia sẻ thêm tips cho hội chị em ăn uống giữ dáng nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe, không cần phải siết cân gắt gao. Theo hướng đơn giản nhất, chỉ cần hạn chế dầu mỡ, tinh bột. Không ăn quá no trong một lần, lựa chọn thực phẩm tươi, có trái cây, rau củ đủ chất dinh dưỡng. Việc nghỉ ngơi cũng quan trọng như ngủ sớm, đúng giờ để sự trao đổi chất và đào thải ở các bộ phận diễn ra nhịp nhàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-voc-dang-van-nguoi-me-nhung-bi-soi-mot-diem-bien-dang-hhen-nie-voi-len-tieng-dinh-chinh-456036.html