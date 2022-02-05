Thêm loạt ảnh củng cố nghi vấn H'Hen Niê và bồ cũ tái hợp sau chia tay

Hậu trường 05/02/2022 11:56

H'Hen Niê và bạn trai cũ bị tóm gọn ảnh đi ăn cùng bạn bè tại quê nhà Đắk Lắk. Cặp đôi vướng nghi vấn "gương vỡ lại lành" sau loạt ảnh thân mật ngày đầu năm mới.

Theo nguồn tin trên tờ Trí thức trẻ, ngày 4/2 (mùng 4 Tết), H'Hen Niê và bạn trai cũ bị bắt gặp đi ăn uống cùng nhóm bạn bè chung tại quê nhà Đắk Lắk của nàng hậu. Trong clip được đăng tải, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và bạn trai cũ trò chuyện rất vui vẻ, thân mật như chưa từng chia tay. Điều này khiến cư dân mạng dấy lên nghi vấn cặp đôi "gương vỡ lại lành".

Thêm loạt ảnh củng cố nghi vấn H'Hen Niê và bồ cũ tái hợp sau chia tay - Ảnh 1
Thêm loạt ảnh củng cố nghi vấn H'Hen Niê và bồ cũ tái hợp sau chia tay - Ảnh 2
H'Hen Niê và bạn trai cũ cùng đi ăn tại quê nhà của nàng hậu. Ảnh: Trí thức trẻ.

 

Cách đây vài ngày, hôm mùng 1 Tết, cư dân mạng lại phát hiện nghi vấn cặp đôi check-in trong ngôi nhà trang trang của nàng Hậu. Tới tối T.K cũng đăng clip hát karaoke tại địa điểm trên. Từ bức màn, sàn nhà cho đến tường trong bức ảnh của nàng hậu và người yêu cũ đều trùng khớp tuyệt đối. Cách đây 3 ngày, bạn trai cũ của H'Hen Niê cũng đăng bức ảnh được cho là chụp trong 1 ngôi nhà sàn.

Thêm loạt ảnh củng cố nghi vấn H'Hen Niê và bồ cũ tái hợp sau chia tay - Ảnh 3
Bạn trai H'Hen Niê check-in trong nhà được cho là của H'Hen Niê.
Thêm loạt ảnh củng cố nghi vấn H'Hen Niê và bồ cũ tái hợp sau chia tay - Ảnh 4
Anh cũng đăng tải bức ảnh nắm tay một cô gái.

 

Trên trang cá nhân, bồ cũ Hoa hậu cũng đăng ảnh siết chặt tay 1 cô gái và vui vẻ thông báo đã cùng nhau đón 1 cái kết. Được biết, lần đầu tiên H'Hen Niê quyết định công bố có bạn trai là vào năm 2019.

Tháng 10/2021, H'Hen Niê công khai xác nhận đã chia tay bạn trai vốn là bạn thân của rapper Đen Vâu.

Thêm loạt ảnh củng cố nghi vấn H'Hen Niê và bồ cũ tái hợp sau chia tay - Ảnh 5
H'Hen Niê và bạn trai cũ vướng nghi vấn tái hợp.

 

H'Hen Niê chia sẻ: "Mọi người thắc mắc cái tin Hen đăng, trước giờ công nhận là mình có người yêu rồi, là ai thì Hen cũng chưa bao giờ xác nhận danh tính. Hôm nay, xác nhận là Hen không có người yêu nữa. Hy vọng mọi người luôn bên cạnh và ủng hộ Hen".

Đồng thời, H'Hen Niê cho biết cô sẽ dành hết thời gian tới để cố gắng làm việc và chăm sóc gia đình, nàng hậu khẳng định bản thân vẫn ổn hậu chia tay.

Thêm loạt ảnh củng cố nghi vấn H'Hen Niê và bồ cũ tái hợp sau chia tay - Ảnh 6
Hiện, H'Hen Niê vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn tái hợp tình cũ.

 

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