H'Hen Niê đắp mặt nạ bằng cơm nguội và loạt bí quyết dưỡng da gây tranh cãi rầm rộ

Hậu trường 17/02/2022 08:57

Không ít lần hoa hậu gốc Ê Đê khiến fan giật mình với cách làm đẹp da.

Sau cuộc thi Miss Universe, hoa hậu H'Hen Niê nhận được sự yêu mến nhất nhì showbiz Việt vì tính cách thân thiện. Trên trang cá nhân, nàng hậu cũng thường xuyên chia sẻ những hoạt động hàng ngày gửi đến người hâm mộ. Trong số đó, không ít lần hoa hậu gốc Ê Đê chia sẻ bí quyết để có một làn da đẹp, thu hút rất nhiều sự quan tâm, chú ý của phái nữ. Tuy nhiên, những cách làm đẹp này thường gây ra nhiều tranh cãi.

H'Hen Niê đắp mặt nạ bằng cơm nguội và loạt bí quyết dưỡng da gây tranh cãi rầm rộ - Ảnh 1
H'Hen Niê khoe hình ảnh cạo lông mặt nhận nhiều bình luận trái chiều - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, trên một story, nàng hoa hậu chia sẻ hình ảnh cạo lông mặt. Nhiều ý kiến cho rằng việc làm đẹp này chỉ phù hợp với người có làn da khỏe giúp loại bỏ da chết, bụi bẩn bám theo các sợi lông tơ trên mặt. Đối với làn da nhạy cảm, tuyệt đối không thực hiện phương pháp này. Lớp lông mặt được xem như hàng rào bảo vệ da tự nhiên, khi loại bỏ dễ khiến da nhạy cảm hơn với các yếu tố môi trường. Cạo mặt thường xuyên cũng làm bề mặt da bị mỏng, dễ hình thành mụn, viêm nang lông. Việc dùng dao lam giống H'Hen Niê cũng có thể dễ gây tổn thương, xước da.

H'Hen Niê đắp mặt nạ bằng cơm nguội và loạt bí quyết dưỡng da gây tranh cãi rầm rộ - Ảnh 2
Một lần khác, nàng hậu đắp mặt nạ bằng cơm nguội khiến nhiều người xôn xao với cách làm đẹp này - Ảnh: Internet

Trong một lần khác, H'Hen Niê còn chia sẻ một loại mặt nạ tự chế làm đẹp da bằng cách dùng 1-2 thìa cơm nguội ngâm cùng sữa tươi không đường trong vài phút rồi nghiền nhuyễn và thoa lên da. Đắp khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch mặt với nước mát. Theo chia sẻ của nàng hậu, việc sử dụng cơm nguội để đắp mặt vừa tiết kiệm lại đẹp da nhưng điều này gây nhiều tranh cãi về tính vệ sinh. Nhiều người cho rằng dùng mặt nạ cơm nguôi rất có thể sẽ gây viêm nhiễm da nếu thực hiện không đúng cách.

H'Hen Niê đắp mặt nạ bằng cơm nguội và loạt bí quyết dưỡng da gây tranh cãi rầm rộ - Ảnh 3
H'Hen Niê khoe mặt đầy kem chống nắng khiến fan giật mình - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, trong một lần, H'Hen Niê cho hay: "Gương mặt của tôi trông như chú hề nhưng lần này trở lại TP. HCM, da mặt đỡ xấu hơn hẳn". Theo chia sẻ, cô cho biết khi ở quê, cô bôi một lượng kem chống nắng dày bằng ba ngón tay. Khi thoa lên da, kem chống nắng không tan hết nên để lại một lớp trắng bệch như đeo mặt nạ. Việc bôi kém chống nắng quá dày của cô cũng khiến các tín đồ làm đẹp xôn xao. Nhiều người cho rằng, cách H'Hen Niê làm khiến là da bị bí, có thể dẫn đến việc bị mụn.

 

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