H'Hen Niê đúng chuẩn 'con nhà người ta': Chẳng những tậu xe, mua nhà, nàng hậu còn tặng 'cả quả đồi' cho bố mẹ làm 'quà Tết'

Chia sẻ trên trang cá nhân, H'Hen Niê cảm thấy hạnh phúc vì tặng đúng món quà mà bố mẹ mong muốn bởi bố mẹ cô thích mua đất như một tài sản lâu dài.
- Chị gái Đặng Thu Thảo chê Thùy Tiên thua xa H'Hen Niê, không quên 'chửi xéo' giật nợ, buông lời 'mỉa mai' chủ tịch Miss Grand International bán hàng online?
- Kim Duyên mắc COVID-19: Hoàng My từ F1 thành F0, H'Hen Niê vừa nhận kết quả test PCR
Tết Nhâm Dần 2022, nàng hậu H'Hen Niê khiến cư dân mạng "sốc nặng" khi "chơi lớn" mua mảnh đất "cả quả đổi" rộng khoảng 60.000 m2 để tặng cho bố mẹ. Ước tính giá trị mảnh đất khoảng vài tỷ đồng. Được biết, mỗi năm nhân dịp Tết đến Xuân về, "cô Hen" đều dành ra một số tiền "khủng" để mua quà biếu bố mẹ.
Chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hậu cảm thấy hạnh phúc vì tặng đúng món quà mà bố mẹ mong muốn bởi bố mẹ cô thích mua đất như một tài sản lâu dài.
Được biết Tết năm nay, người đẹp ffax gác lại mọi công việc bận rộn để về quê đón Tết từ trước một tuần. Cô phụ mẹ dọn dẹp, chuẩn bị mâm cỗ để đón năm mới. Chưa dừng lại ở đó, tối giao thừa, nàng hậu còn cùng tỉnh Đoàn Đắk Lắk và các mạnh thường quân đi tặng quà cho các công nhân vệ sinh làm việc trong đêm 29 Tết.