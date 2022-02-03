H'Hen Niê đúng chuẩn 'con nhà người ta': Chẳng những tậu xe, mua nhà, nàng hậu còn tặng 'cả quả đồi' cho bố mẹ làm 'quà Tết'

Hậu trường 03/02/2022 10:37

Chia sẻ trên trang cá nhân, H'Hen Niê cảm thấy hạnh phúc vì tặng đúng món quà mà bố mẹ mong muốn bởi bố mẹ cô thích mua đất như một tài sản lâu dài.

Tết Nhâm Dần 2022, nàng hậu H'Hen Niê khiến cư dân mạng "sốc nặng" khi "chơi lớn" mua mảnh đất "cả quả đổi" rộng khoảng 60.000 m2 để tặng cho bố mẹ. Ước tính giá trị mảnh đất khoảng vài tỷ đồng. Được biết, mỗi năm nhân dịp Tết đến Xuân về, "cô Hen" đều dành ra một số tiền "khủng" để mua quà biếu bố mẹ.

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Nàng hậu vui mừng vì mua được món quà bố mẹ mong muốn bao lâu nay - Ảnh chụp màn hình
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Trước đó, H'Hen Niê cũng tậu xế sang, sửa nhà ở quê - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên trang cá nhân, nàng hậu cảm thấy hạnh phúc vì tặng đúng món quà mà bố mẹ mong muốn bởi bố mẹ cô thích mua đất như một tài sản lâu dài.

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Bỏ lại hình ảnh một cô hoa hậu đẹp lộng lẫy, H'hen Niê ăn mặc giản dị, giúp mẹ dọn nhà đón Tết - Ảnh: Internet

Được biết Tết năm nay, người đẹp ffax gác lại mọi công việc bận rộn để về quê đón Tết từ trước một tuần. Cô phụ mẹ dọn dẹp, chuẩn bị mâm cỗ để đón năm mới. Chưa dừng lại ở đó, tối giao thừa, nàng hậu còn cùng tỉnh Đoàn Đắk Lắk và các mạnh thường quân đi tặng quà cho các công nhân vệ sinh làm việc trong đêm 29 Tết.

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