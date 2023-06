Kim Duyên mắc COVID-19: Hoàng My từ F1 thành F0, H'Hen Niê vừa nhận kết quả test PCR

Sau khi Kim Duyên thông báo nhiễm COVID-19 hôm 5/1, sáng nay, trên trang cá nhân, á hậu Hoàng My có bài đăng tiết lộ bản thân đã tiến hành test nhanh sau khi có những biểu hiện đáng ngờ và nhận kết quả dương tính.

Mới đây, sau khi trở về Việt Nam, thông tin Kim Duyên nhiễm COVID-19 đã khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Đáng chú ý hơn khi nàng hậu đã tiếp xúc gần với khá nhiều người đẹp nổi tiếng khác như H'hen Niê, Hoàng My, Mâu Thuỷ, Hương Ly,...

Kim Duyên trở về Việt Nam hôm 4/1, đến ngày 5/1, cô thông báo nhiễm COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của Hoàng My - Ảnh: FBNV

Đến hôm nay 6/1, trên trang cá nhân, á hậu Hoàng My có bài đăng tiết lộ bản thân đã tiến hành test nhanh sau khi có những biểu hiện đáng ngờ và nhận kết quả dương tính. Cô cho biết: "My xin nghỉ dưỡng mấy ngày bẻ cổ con virus xong rồi My sẽ chiến tiếp với các dự án ạ".

Được biết, trước đó vài ngày, Hoàng My và H'Hen Niê có tiếp xúc ở khoảng cách gần để quay clip sống ảo ở Dubai, nên nhiều người không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nàng hậu Đắk Lắk.

Nhiều người đẹp đã tiếp xúc gần với Kim Duyên - Ảnh: Internet

H'Hen Niê đã có kết quả âm tính sau khi test nhanh và test PCR - Ảnh chụp màn hình

Cũng trong sáng nay, H'Hen Niê đã nhận kết quả âm tính trên que test nhanh nhưng cô đang đi kiểm tra PCR để cho ra kết quả chính xác và mừng rỡ, động viên fan vì cả hai lần test đều cho kết quả âm tính.

Kim Duyên nói gì khi dừng chân ở top 16 Miss Universe 2021? Kim Duyên đã có màn thể hiện đầy xuất sắc và mãn nhãn tại chung kết Miss Universe 2021 nhưng cô đã không thể vào top 10.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-duyen-mac-covid-19-hoang-my-tu-f1-thanh-f0-hhen-nie-vua-nhan-ket-qua-test-pcr-444725.html