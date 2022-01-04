Sau thông báo dương tính Covid-19, dàn mỹ nhân Việt từng 'tay bắt mặt mừng' với á hậu Kim Duyên liền có cùng 1 động thái gây chú ý!

Rạng sáng ngày 3/1, sau hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" tại đấu trường nhan sắc Miss Universe, Kim Duyên đã trở về Việt Nam. Tuy nhiên, đến giữa đêm qua, nàng hậu đăng tải thông tin khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ xuất hiện loạt biểu hiện như mệt mỏi, sốt cao,...

Kim Duyên thông báo đã nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh: Chụp màn hình

Đến sáng 4/1, Á hậu Kim Duyên đã thông báo nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 qua phương pháp test nhanh bằng que thử. Trên story cá nhân, Kim Duyên đăng tải hình ảnh test nhanh 2 vạch kèm dòng trạng thái trấn an người hâm mộ về tình hình sức khoẻ hiện tại của mình: "Duyên đã được uống thuốc điều trị và nghỉ ngơi nên sức khoẻ đã ổn định hơn rồi. Duyên cảm ơn cả nhà đã quan tâm và hỏi thăm Duyên nhé".