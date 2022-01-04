Sau thông báo dương tính Covid-19, dàn mỹ nhân Việt từng 'tay bắt mặt mừng' với á hậu Kim Duyên liền có cùng 1 động thái gây chú ý!

Hậu trường 04/01/2022 14:46

Trước khi nhiễm bệnh, Kim Duyên từng tiếp xúc gần với các người đẹp này khi công tác ở nước ngoài.

Rạng sáng ngày 3/1, sau hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" tại đấu trường nhan sắc Miss Universe, Kim Duyên đã trở về Việt Nam. Tuy nhiên, đến giữa đêm qua, nàng hậu đăng tải thông tin khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ xuất hiện loạt biểu hiện như mệt mỏi, sốt cao,...

Sau thông báo dương tính Covid-19, dàn mỹ nhân Việt từng 'tay bắt mặt mừng' với á hậu Kim Duyên liền có cùng 1 động thái gây chú ý! - Ảnh 1
Sau thông báo dương tính Covid-19, dàn mỹ nhân Việt từng 'tay bắt mặt mừng' với á hậu Kim Duyên liền có cùng 1 động thái gây chú ý! - Ảnh 2
Kim Duyên thông báo đã nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 - Ảnh: Chụp màn hình

Đến sáng 4/1, Á hậu Kim Duyên đã thông báo nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 qua phương pháp test nhanh bằng que thử. Trên story cá nhân, Kim Duyên đăng tải hình ảnh test nhanh 2 vạch kèm dòng trạng thái trấn an người hâm mộ về tình hình sức khoẻ hiện tại của mình: "Duyên đã được uống thuốc điều trị và nghỉ ngơi nên sức khoẻ đã ổn định hơn rồi. Duyên cảm ơn cả nhà đã quan tâm và hỏi thăm Duyên nhé".

Đáng chú ý, trước khi trở về Việt Nam, Kim Duyên có công tác tại Dubai và có tiếp xúc gần với H'Hen Niê, Hoàng My, Mâu Thủy, Hương Ly,... nên dân tình cũng rất lo lắng cho sức khoẻ của các mỹ nhân còn lại. Ngay sau đó, các người đẹp đã tiếp xúc với Kim Duyên đều có động thái thông báo sức khỏe của mình để các fan sắc đẹp yên tâm.

Sau thông báo dương tính Covid-19, dàn mỹ nhân Việt từng 'tay bắt mặt mừng' với á hậu Kim Duyên liền có cùng 1 động thái gây chú ý! - Ảnh 3
Trước khi nhiễm bệnh, Kim Duyên có chuyến công tác tại Dubai với dàn mỹ nhân Việt - Ảnh: FBNV
Sau thông báo dương tính Covid-19, dàn mỹ nhân Việt từng 'tay bắt mặt mừng' với á hậu Kim Duyên liền có cùng 1 động thái gây chú ý! - Ảnh 4
Sau thông báo dương tính Covid-19, dàn mỹ nhân Việt từng 'tay bắt mặt mừng' với á hậu Kim Duyên liền có cùng 1 động thái gây chú ý! - Ảnh 5
Sau thông báo dương tính Covid-19, dàn mỹ nhân Việt từng 'tay bắt mặt mừng' với á hậu Kim Duyên liền có cùng 1 động thái gây chú ý! - Ảnh 6
Các người đẹp từng tiếp xúc gần với Kim Duyên đã chủ động test nhanh và xông hơi - Ảnh: Chụp màn hình
 

May mắn, dù tiếp xúc gần với Kim Duyên nhưng các mỹ nhân còn lại như H'Hen Niê, Hoàng My, Mâu Thủy, Hương Ly,... đều có kết quả âm tính với Covid-19. Trên story cá nhân, Mâu Thuỷ cũng không quên gửi lời nhắn nhủ giữ gìn sức khoẻ đến đàn em: "Nghe nói cái ôm hôm qua chấn động Showbiz... Kim Duyên giữ sức khoẻ em nha".

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