Bị nhà văn Nguyễn Ngọc Thạnh xúc phạm nặng nề là "bình bông nải chuối", hoa hậu H'hen Niê bình tĩnh đáp trả

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạnh khiến nhiều người bức xúc khi có những lời lẽ xúc phạm nặng nề đến H'hen Niê, dù vậy, nàng hậu vẫn chỉ bình tĩnh đáp trả một cách nhẹ nhàng.
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Mới đây, hoa hậu H'hen Niê nhận được nhiều sự chú ý khi có màn "lấn sân" với vai trò diễn viên trong một bộ phim điện ảnh. Không chỉ lấn sân với vai trò diễn xuất, nàng hậu còn lột xác với hình tượng "đả nữ" cực ngầu và mạnh mẽ. Sau khi bộ phim ra mắt trailer, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đã đăng tải một status cực dài để review.
Tuy nhiên, điều đáng nói, nhà văn này lại gây bức xúc khi có những từ ngữ nhạy cảm như "bông hậu da ngăm", "hoa hậu bình bông", "bình bồng nải chuối" để miêu tả H'hen Niê. Dòng trạng thái của người nhà được cho là xúc phạm nặng nề đến ngoại hình của H'hen Niê khiến ai đọc vào cũng cảm thấy phẫn nộ.
Về phía nàng hậu, người đẹp Ê-đê cũng bất ngờ có màn đối chất dưới dòng trạng thái của nhà văn: "Dạ anh ơi, "bông hậu da ngăm", "hoa hậu bình bông" hay "bình bông nải chuối" của anh nói là ý gì ạ?", tuy nhiên cô không nhận được câu trả lời.
Sau đó, trong khuya ngày 29/1, H'Hen Niê đã có chia sẻ gây chú ý trên fanpage. Cô gửi lời cảm ơn tới khán giả vì đã bênh vực, ủng hộ mình trước ồn ào: "Trân quý tình cảm của tất cả anh chị em đã để lại comment ạ. Hen cảm ơn rất nhiều". Dưới phần bình luận, nàng hậu cũng nói thêm: "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hay Top 5 Miss Universe gọi là may mắn cũng được. Hen không buồn đâu".
Dưới dòng trạng thái của H'Hen Niê, nhiều netizen cũng để lại lời động viên, thể hiện sự yêu mến mỹ nhân 9x, đồng thời khuyên cô không nên bận tâm tới những lời nói thiếu văn hóa của nhà văn này. Bên cạnh đó, đông đảo khán giả hiện cũng đang chờ đợi màn lấn sân diễn xuất cực ngầu lần này của H'hen Niê trong bộ phim sắp tới.