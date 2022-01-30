Bị nhà văn Nguyễn Ngọc Thạnh xúc phạm nặng nề là "bình bông nải chuối", hoa hậu H'hen Niê bình tĩnh đáp trả

Hậu trường 30/01/2022 09:59

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạnh khiến nhiều người bức xúc khi có những lời lẽ xúc phạm nặng nề đến H'hen Niê, dù vậy, nàng hậu vẫn chỉ bình tĩnh đáp trả một cách nhẹ nhàng.

 Mới đây, hoa hậu H'hen Niê nhận được nhiều sự chú ý khi có màn "lấn sân" với vai trò diễn viên trong một bộ phim điện ảnh. Không chỉ lấn sân với vai trò diễn xuất, nàng hậu còn lột xác với hình tượng "đả nữ" cực ngầu và mạnh mẽ. Sau khi bộ phim ra mắt trailer, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đã đăng tải một status cực dài để review.

Bị nhà văn Nguyễn Ngọc Thạnh xúc phạm nặng nề là 'bình bông nải chuối', hoa hậu H'hen Niê bình tĩnh đáp trả - Ảnh 1
Bị nhà văn Nguyễn Ngọc Thạnh xúc phạm nặng nề là 'bình bông nải chuối', hoa hậu H'hen Niê bình tĩnh đáp trả - Ảnh 2

Tuy nhiên, điều đáng nói, nhà văn này lại gây bức xúc khi có những từ ngữ nhạy cảm như "bông hậu da ngăm", "hoa hậu bình bông", "bình bồng nải chuối" để miêu tả H'hen Niê. Dòng trạng thái của người nhà được cho là xúc phạm nặng nề đến ngoại hình của H'hen Niê khiến ai đọc vào cũng cảm thấy phẫn nộ. 

Bị nhà văn Nguyễn Ngọc Thạnh xúc phạm nặng nề là 'bình bông nải chuối', hoa hậu H'hen Niê bình tĩnh đáp trả - Ảnh 3

Về phía nàng hậu, người đẹp Ê-đê cũng bất ngờ có màn đối chất dưới dòng trạng thái của nhà văn: "Dạ anh ơi, "bông hậu da ngăm", "hoa hậu bình bông" hay "bình bông nải chuối" của anh nói là ý gì ạ?", tuy nhiên cô không nhận được câu trả lời.

Sau đó, trong khuya ngày 29/1, H'Hen Niê đã có chia sẻ gây chú ý trên fanpage. Cô gửi lời cảm ơn tới khán giả vì đã bênh vực, ủng hộ mình trước ồn ào: "Trân quý tình cảm của tất cả anh chị em đã để lại comment ạ. Hen cảm ơn rất nhiều". Dưới phần bình luận, nàng hậu cũng nói thêm: "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hay Top 5 Miss Universe gọi là may mắn cũng được. Hen không buồn đâu".

Bị nhà văn Nguyễn Ngọc Thạnh xúc phạm nặng nề là 'bình bông nải chuối', hoa hậu H'hen Niê bình tĩnh đáp trả - Ảnh 4

Dưới dòng trạng thái của H'Hen Niê, nhiều netizen cũng để lại lời động viên, thể hiện sự yêu mến mỹ nhân 9x, đồng thời khuyên cô không nên bận tâm tới những lời nói thiếu văn hóa của nhà văn này. Bên cạnh đó, đông đảo khán giả hiện cũng đang chờ đợi màn lấn sân diễn xuất cực ngầu lần này của H'hen Niê trong bộ phim sắp tới. 

 

H'Hen Niê thẳng tay xóa danh hiệu top 5 Miss Universe, sắp có biến gì chăng?

H'Hen Niê thẳng tay xóa danh hiệu top 5 Miss Universe, sắp có biến gì chăng?

Thông tin H'Hen Niê xóa danh hiệu top 5 Miss Universe trên Instagram khiến dân mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu H'Hen Niê nhà văn Nguyễn Ngọc Thạnh H'hen Niê bị xúc phạm

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?