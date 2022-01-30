Bị nhà văn Nguyễn Ngọc Thạnh xúc phạm nặng nề là "bình bông nải chuối", hoa hậu H'hen Niê bình tĩnh đáp trả

Mới đây, hoa hậu H'hen Niê nhận được nhiều sự chú ý khi có màn "lấn sân" với vai trò diễn viên trong một bộ phim điện ảnh. Không chỉ lấn sân với vai trò diễn xuất, nàng hậu còn lột xác với hình tượng "đả nữ" cực ngầu và mạnh mẽ. Sau khi bộ phim ra mắt trailer, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch đã đăng tải một status cực dài để review.

Tuy nhiên, điều đáng nói, nhà văn này lại gây bức xúc khi có những từ ngữ nhạy cảm như "bông hậu da ngăm", "hoa hậu bình bông", "bình bồng nải chuối" để miêu tả H'hen Niê. Dòng trạng thái của người nhà được cho là xúc phạm nặng nề đến ngoại hình của H'hen Niê khiến ai đọc vào cũng cảm thấy phẫn nộ.